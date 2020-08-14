青年藏行山杖被控　稱自衛防白衣人襲擊　官指未足證欲傷人裁罪脫

警方去月9月截查一名青年，並從背囊搜出士巴拿和行山杖。青年警誡下稱工具用作自衞及守護連儂牆，事後被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。他否認控罪受審，辯稱受到警員威迫誘導而作供。裁判官林子勤今（14日）在西九龍裁判法院裁定被告是自願招認。惟被告聲明工具是遇上白衣人用刀棍施襲時，作擋格之用，以「唔使使用任何武力，喺大家安全嘅情況下走到」；裁判官認為控方未能證明被告意圖用工具傷人，宣判罪名不成立。

被告李煒健（22歲）報稱酒店散工，被控於去年9月2日在葵涌興寧路管有士巴拿及行山杖。

士巴拿行山杖非改裝以傷人物品

裁判官分析指，士巴拿及行山杖並非被製造或改裝成用以傷害他人的物品，法庭須根據周遭環境，判斷被告是否意圖用以傷人，從而決定該些工具是否攻擊性武器。據警方觀察，被告只曾在快餐店逗留，被告在快餐店附近遭截查，工具一直放在背囊中，無被取出或使用；控方依賴被告的招認舉證，惟未能證明被告的意圖。

控方未能證傷人為唯一意圖

他續道，被告口頭招認稱工具用來自衛、守護連儂牆、保護自己，但這些說法欠缺細節，無助法庭推論意圖。而被告在警誡會面中，詳細交代了自衛的意思。他解釋害怕白衣人用刀棍施襲，打算遇襲時用該些物品擋格，以避免用武及在安全的情況下離開，從無提及要傷害他人。由於控方未能證明其唯一意圖為傷人，法庭裁定被告罪名不成立。

案件編號：WKCC1241/2020