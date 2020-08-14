新冠肺炎｜7月訪港旅客按年跌99.6%　旅發局籌Open House促銷計劃

香港旅遊發展局公布，今年7月的初步訪港旅客數字，有約20,600人次，每日平均約660人次，整體按年下跌99.6%。內地旅客佔整體的約28%，較去年7月減少99.9%；至於其他旅客方面，長途多過短途客。 旅發局主席彭耀佳表示，正與特區政府及業界合作籌備「Open House Hong Kong」促銷宣傳計劃，希望透過不同優惠吸引旅客，但未有詳情。

本港今年7月的初步訪港旅客數字約有20,568人次，每日平均約660人次，整體按年下跌99.6%。據旅發局資料，以客源市場分類計，內地旅客有5,709人次，佔整體約28%，較去年7月減少99.9%。

非內地旅客方面，有14,859人次，主要來自長途客有6,662人次，其次是短途客有4,068人次，最少是新市場有3,985人次，均大幅下跌，分別較去年同期跌99.2%、98%及92.7%。

以今次1月至7月計，整體訪港旅客有353.7萬人次，較去年同期少91.2%，當中內地客有268.7萬人次，佔整體約76%。

旅發局主席彭耀佳表示，旅發局自今年3月以來，已舉行近90場業界網上會議，有約1萬位內地及海外業界參與，旅發局亦有邀請包括本地旅行社、航空公司、酒店及景點等代表參與分享，「希望讓不同客源市場的業界對本港疫情發展、防疫工作、旅發局推動旅遊復甦策略及為旅遊、會展業提供的支援，有更具體的了解。」

旅發局計劃由8月起，繼續舉行至少另外45場網上業界會議，預計將有4,500名業界代表參與。