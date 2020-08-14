新冠肺炎｜衞生署臨時樣本採集中心遷址　下周二起改往機場客運廊

衞生署今日（14日）公布，現時設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心，將於下周二（18日）遷往香港國際機場禁區內的中場客運廊繼續運作。衞生署指，由於新選址的面積較大，能容納更多抵港人士採集檢測樣本及等候檢測結果。

衞生署自3月26日起在亞洲國際博覽館設立臨時樣本採集中心。（資料圖片 / 余俊亮攝）

衞生署指，由下周二（18日）凌晨4時起，由香港國際機場入境的人士，抵港後須立即前往設於機場禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並留在中心等候同日可完成的檢測結果，其後才可辦理入境手續。

而未能於同日取得檢測結果的人士，即一般為下午或晚上抵港的乘客，他們於中心收集樣本後即可辦理入境手續，隨後衞生署會安排他們乘坐專車前往位於酒店的衞生署等候檢測結果中心等候檢測結果。然而，署方會因應設施的容量及當日下午抵港航班的人數靈活處理，有需要時即使在下午抵港的人士亦會安排留在臨時樣本採集中心等候檢測結果。

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衞生署提醒旅客，由於他們抵港後須立即到機場禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，完成相關程序後才可辦理入境手續和領取託運行李，而等候檢測結果的時間可能長達12小時或更久，旅客上機前應準備隨身帶備足夠數量的必需品。