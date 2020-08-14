新冠肺炎｜九龍醫院骨科護士初步確診　醫管局昨錯列12歲男童危殆

社會新聞
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醫管局今日（14日）公布，九龍醫院一名在骨科延續護理病房工作的護士初步確診新冠肺炎，其家人日前確診，相信是社區感染，院內傳染風險低。

另外昨日（13日）一名確診男童在新聞稿中被列為危殆，屬輸入系統出錯，病人一直情況穩定。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲在今天疫情記者會上公布，九龍醫院一名護士在骨科延續護理病房工作初步確診，該名護士最後上班為本周二（11日）。其家人在本周三（12日）確診，護士被列為緊密接觸者，護士同日出現發燒及喉痛等病徵。

庾慧玲表示，已經追蹤同一病房的員工，病房內24名病人和相關員工檢測結果全部呈陰性。其中一名同事曾和患者用膳，被列為緊密接觸者，另外兩名同事須接受醫學監測。她表示，護士家人是確診患者，相信是社區感染。該名護士在醫院內有穿着恰當的保護衣，院內傳染風險低。

庾慧玲表示昨日新聞稿中，個案4220的一名確診男童列為危殆，翻查紀錄該名12歲男童一直情況穩定，相信是輸入系統時發生錯誤。

8月14日，九龍醫院一名在骨科延續護理病房工作的護士初步確診。（資料圖片／江智騫攝）

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