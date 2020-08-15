生理假｜反對受訪者六成為女僱主　有公司准月放一天不用理由假期

不少女士都曾受經痛所困，嚴重甚至會影響工作表現，惟本港並沒有法定生理假。一項調查指，大部分受訪僱員支持政府增設法定生理假期，反對生理假的僱主卻多為女性。反對設生理假的受訪者中，六成竟是女僱主，主因是認為公司已提供病假，擔心生理假會被濫用。 負責調查的女青年商會，促請政府增設法定生理假，給予女性友善的工作環境。有公司准許僱員每月享「一天不用理由的假」，男女僱員都適用。

香港女青年商會會長方睫熒及「月來月愛」籌委主席劉家瑩匯報問卷調查結果。(楊嘉朗攝)

香港女青年商會主辦「月來月愛（Period Love」之「本港增設法定生理假期」問卷調查，於今年6月成功訪問755人，當中8成為僱員，2成為僱主。結果有九成僱員支持政府增設法定生理假期，25%稱曾因月經不適請假遭僱主歧視。

僱主：咁痛苦女員工留公司都冇意思

至於受訪僱主方面，贊成及反對分別為七成及三成。反對設生理假者中，有57%屬女僱主；部分僱主認為公司已提供病假，又擔心生理假會被濫用，對其他同事不公平。

資訊技術公司「Innopage」的行政總裁李勁華於發布會上表示，公司每月都提供「一天不用理由的假」，本來只供女同事，默認為生理假，有男員工查詢後改為男女皆享此假。他稱，生理假即使在商業角度上也有可取，「留個咁痛苦嘅人（女員工）喺（公司）到都冇意思， 倒不如放佢假啦。」他指這樣在員工間的信任及商業道德上都有好處。

平機會主席呼籲僱主支持女員工

香港女青年商會會長方睫熒分享時指，談經痛在香港可謂「禁忌」一樣，形容女性「有苦自己知」。「月來月愛」籌委主席劉家瑩亦表示，經痛可以十分嚴重，有同學因經痛曾送院。她們指不少地區均有設生理假，如台灣和日本等，希望港府能參考做法，考慮設生理假，為女性提供一個友善的工作環境。

平等機會委員會主席朱敏健以主禮嘉賓身份，透過電子方式致詞。他表示關注生理假的問題，鼓勵僱主給予女性員工支持及友善的工作環境。