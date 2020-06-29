【新冠肺炎】疫情下外傭遭歧視　平機會、勞工處應合作

疫情期間外籍家傭遭遇不公，近日有工會一項調查發現逾八成外傭於疫情期間遭受更多歧視，包括不慎碰到其他人時會被大聲喝罵，或被僱主嚴格要求每次外出後回家洗澡及洗衣服。市民對疫情的不安，部分漸變成對其他族裔的恐懼與抗拒。而部分僱主在疫情期間亦剝奪外傭的應有權益，情況需要得到平機會及勞工處重視。

限聚令下，中環外傭周日情況。（資料圖片／李澤彤攝）

八成不清楚條例

亞洲家務工工會聯會（下稱工會）於今年4月至6月初期間，共訪問427名來自菲律賓、泰國、尼泊爾及印尼外傭，調查結果顯示，逾八成外傭表示在疫情期間受到更多歧視，包括街市、街道，甚或僱主家中。但在外傭遭受歧視同時，近八成人卻不知道其投訴方法或其相關條例。

為協助疫情期間受歧視外傭改善處境，平機會可研究從兩方面入手。一是宣傳方面平機會可與外傭團體合作，向外傭宣傳反歧視訊息，例如讓外傭了解反歧視的相關法例，以及具體投訴方法等。然而平機會會否為事主提供法律援助，仍視乎「案件能否就重要法律問題確立先例」，以及「證據是否足以在法庭獲得勝訴」等因素決定，而過去成功率亦只逾一半，並不太高。

過去平機會的法律支援服務不時遭批評消極，平機會除了向外傭宣傳，也可以從法律援助方面入手，檢討法律協助的審批程序是否過於嚴謹。平機會的法律援助最終如何審批，不時受到社會意見質疑，例如職工盟秘書長李卓人便曾批評平機會「如果無心做的話，每一個個案也可說證據不足」。畢竟何謂歧視經常成為爭議議題，不少情況都因案情背景複雜而被迫對簿公堂，平機會如能協助更多具爭議個案在法庭上得以解決，相信能為日後同類事件建立先例。

外籍僱傭在疫情期間可能一方面遭遇種族歧視，一方面作為僱員亦可能面對僱主剝削，工會疫症期間亦接獲多宗求助。（資料圖片）

外籍僱傭待支援

外籍僱傭在疫情期間可能一方面遭遇種族歧視，一方面作為僱員亦可能面對僱主剝削，工會疫症期間亦接獲多宗求助。例如疫情期間，工會發現並非所有外傭於14天隔離檢疫期獲發工資；有部分外傭未獲僱主提供口罩等個人防護裝備；甚至有印傭來港不足一個月後身體不適，應僱主要求進行身體檢查、病毒測試及進行隔離，雖然結果呈陰性，惟僱主仍決意將其解僱。考慮到外籍僱傭未必熟悉本港條例，勞工處近期可加緊注意同類個案，並向外傭宣傳他們應得的保障，或向外傭僱主講解違反《僱傭條例》的定罪案例或法律責任，由此保護外傭權益。而勞工處亦可研究就與外傭相關的求助個案，與平機會合作展開調查，以了解外傭處境是否涉及勞工權益或種族歧視。