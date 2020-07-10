平機會社會參與資助計劃接受申請　推廣消歧視摒偏見

平等機會委員會本年度第二期「平等機會社會參與資助計劃」現已開始接受申請。計劃旨在鼓勵合資格團體舉辦活動，提高公眾對平等機會認識，消除歧視態度，在日常生活中摒棄偏見，支持及奉行平等機會。合資格團體必須於9月18日前向平機會遞交申請，清楚說明活動計劃如何推廣平等機會觀念或反歧視態度和行為。個別活動資助上限為5萬元。

資助上限為5萬元

計劃旨在鼓勵合資格團體舉辦活動，加深市民對平等機會、《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》和《種族歧視條例》的認識，消除歧視態度，並鼓勵市民在日常生活中摒棄偏見。過去24年，平機會透過計劃，已資助接近1,200項由非政府機構、社區組織和學校舉辦的活動。

計劃將於9月18日截止，個別活動資助上限為5萬元。若有意了解「平等機會社會參與資助計劃」的資助準則和撥款程序，可報名參與在黃竹坑辦事處舉辦的兩場簡介會，分別是8月5日(星期三)的中文簡介會及8月7日(星期五) 的英文簡介會，或致電平機會辦事處（2511-8211）查詢，亦可瀏覽平等機會社會參與資助計劃網頁下載計劃詳情、申請表格及簡介會報名表格。