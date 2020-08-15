新冠肺炎｜單日增46宗　葵涌碼頭多3人染疫　宏記港務120人須檢疫

本港第三波新冠肺炎疫情持續。衞生署今日（15日）公布本港至凌晨零時，單日新增46宗確診個案，患者編號由#4362至#4407，當中7宗屬輸入個案，本地個案有27宗與早前確診個案有關連，12宗個案無源頭。另有約30宗初步確診。 葵涌貨櫃碼頭群組方面，新增3宗確診，經追查後，其中一間宏記港務操作有限公司有較多個案，目前共有8宗確診及5宗初步呈陽性，會安排共有約120名工作人員隔離檢疫。 《香港01》正向宏記港務查詢，政電該公司暫未獲回覆。

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宏記港務累計13宗確診或初確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵涌貨櫃碼頭群組新增3宗確診及數宗初步陽性，患者編號為#4365、#4380、#4381。

當局調查發現，貨櫃碼頭中一間公司，宏記港務操作有限公司，有8人確診、5人初步確診，估計該公司設有一層休息室，可能有床予員工過夜，該層休息室並設有沖涼房、碌架床、廁所、擺有桌椅供用膳，起居飲食都是該處，可容納40、50人輪流使用，可能是傳播原因，故全公司有120名工作人員須入住檢疫中心。

另外，救世軍隆亨長者之家增1宗個案確診（#4367），與編號為#3569的患者同房。張竹君指該群組已到傳播尾聲。

張竹君認為，確診數字緩慢下降，但不排除有超級傳播者等情況會反彈。

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