新冠肺炎｜醫療人員總工會提出三大訴求　促醫管局定期為員工檢測

新冠肺炎疫情持續，香港醫療人員總工會今日（15日）向醫管局提出建議，希望舒緩前線壓力及減低醫護確診風險。工會要求醫管局為前線員工提供周期檢測，放寛津貼及擴大遙距醫療視像會診，減少隱形病人到診；工會批評醫療裝備的標準下降，工聯會立法會議員麥美娟提議政府可以考慮向內地輸入醫療裝備。

香港醫療人員總工會副主席馮權國表示，不少前線員工有機會接觸到確診人員，部分人員沒有租酒店住，擔心若感染會回家傳染到家人，希望可以定期為員工檢測保安心。馮權國提到，醫管局的「疫情特別津貼」應放寛發放範圍，部分臨時去隔離病房頂替的員工不合乎「需全月2/3天數執行高風險職務」要求，提議放寛至單日工作也獲津貼，因為臨時頂替的員工同樣是高危工作。

任職律敦治醫院的支援人員李喜文表示，她曾接觸過發燒病人，事後病人確診。主管向她表示雙方都有戴口罩，接觸時間亦很短。只需進行醫學觀察，如常工作即可，有病徵再去求醫進行檢測。李喜文稱當時十分擔心，認為院方應主動提供檢測，保障員工。

批評前線裝備標準下降保障不足

香港醫療人員總工日前收集了前線人員的反映。工會發表問卷報告指，接近一半受訪者表示工作部門人手不足，超過一半受訪者表示在第一線工作的同事裝備不足夠，特別提到有受訪者認為裝備標準有所下降。工聯會立法會議員郭偉強認為政府應積極吸納人手，提議聘請已退休的醫護人員協助培訓新人，或嘗試安排即將退休人士的延任。麥美娟則提議政府可以考慮向中國輸入醫療裝備。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼