新冠肺炎｜希雲大廈再多一名印傭染疫　上月曾住渣甸街32號宿舍

社會新聞
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本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少外傭宿舍亦出現爆發。銅鑼灣禮頓道希雲大廈外傭宿舍繼早前有印傭確診後，今日（15日）再多一名印傭確診，個案編號為#4401。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該印傭於7月29日曾住在希雲大廈，與#4199住同一個地方；而7月20至28日之間則曾住在銅鑼灣渣甸街32號4樓的宿舍，暫未知有多少人同住。

▼渣甸街32號▼

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張竹君於昨日（14日）疫情記者會中亦曾交代該確診印傭情況，她指個案與早前確診的#4199有關。今日該印傭正式確診，編號為#4401。該印傭於7月20至28日曾住在銅鑼灣渣甸街32號的宿舍，當局現時仍跟進中，未知有多少人曾住在渣甸街32號宿舍。

《香港01》記者今日到渣甸街32號大廈視察，管理員表示4樓有外傭中轉住宿單位，居住人數不定，有時多達十幾人，居住的外傭流轉得快。他指大廈方面未交代清潔消毒事宜。一名外籍女士進入大廈，她表示有兩子女住在6樓，得知同住大廈有確診個案，立刻用酒精搓手液消毒雙手，並同樣指4樓有外傭居住。

▼希雲大廈環境▼

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其後#4401確診外傭轉到希雲大廈7樓宿舍，張指當局已找到其同房外傭，而該僱傭公司得悉勞工處可安排檢測，已取深喉唾液測試。翻查資料，計及今日確診的#4401，希雲大廈宿舍已有共三外傭染疫，兩名早前確診的外傭分別為#3664及#4199。

▼第三波爆發　政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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