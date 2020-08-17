醫院推動病人手術前「補血」　成功壓低大腸腫瘤手術輸血率

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少捐血活動取消，血庫亦屢次告急。有關注血液議題的醫學組織發表論文，建議在港醫院實施「病人血液管理」（Patient Blood Management, PBM），即在手術前、中、後三個階段增加病人血紅素、減少出血等，可減低輸血率、產生併發症風險，及縮短住院時間等，亦可減低本港對血液依賴。 將軍澳醫院2015年起試行PBM，大腸腫瘤手術輸血率，得以由33.3%降至11.3%。該院麻醉科醫生建議，市民日常可進食鐵質較豐富的食物，如紅肉、菠菜等食物補充鐵質。醫生又強調「輸血唔可以補身，有壞處無好處」，更可能影響病人免疫系統，或導致身體機能衰退等。

香港臨床血液管理學會發表有關PBM研究。（黃寶瑩攝）

本港用血率高於澳洲荷蘭

香港用血率一直高企，在2016年本港每1,000人口中，便要使用25至30包血，比澳洲、荷蘭等一年用20至25包血為高。香港臨床血液管理學會今日（17日）發表有關PBM研究，學會主席周雨發指，本港人口老化持續，對血液需求上升，但捐血者減少，現時新型肺炎疫情下加劇供應不足問題。若醫院實施PBM，令病人輸血率下降，便可減低對血液製品依賴，「血液係好寶貴，要用得其所」。

威爾斯親王醫院麻醉及深切治療部副顧問醫生徐倩蕊則解釋，PBM分為手術前、中、後三個階段，手術前病人、市民如有身體疲倦或頭暈等貧血症狀，應向醫生求診，以盡早改善情況。另外日常亦要多食維他命A及C的食物，幫助吸收鐵質；以及多做帶氧運動，亦有助恢復及減少出血。對於將要進行手術的病人，則建議直接口服或靜脈注射鐵補充劑。

在手術中，團隊會審慎使用止血方法，降低手術期間出血；並會保持病人正常體溫，讓身體止血功能發揮最好。手術後，物理治療師會協助病人進行適量的帶氧運動，有助手術後恢復、減少出血及併發症。

+ 4 + 3 + 2

將軍澳醫院大腸腫瘤手術​輸血率降三分二

將軍澳醫院由2015年11月開始試行PBM及促進術後康復的綜合方案，該院麻醉科顧問醫生鄭鴻佳表示，首批試行為進行大腸腫瘤手術的病人，至2017年6月共有168名病人試行方案，該批病人的住院時間較沒有試行PBM病人短一半，僅需四日已可出院；他們的輸血率亦由33.3%降至11.3%，減少三分之二。

鄭又指，不少病人或認為輸血對身體沒有壞處，「老人家成日叫醫生幫手輸血，覺得可以補身。」然而他強調，輸血的血液非自己身體生產，更有可能含病毒等。輸血後或會出現手術後發炎情況，甚至令身體機能衰退，如腎衰竭、呼吸系統衰竭等；而癌症病人如手術中沒有輸血，產生併發症風險亦較低。

鄭鴻佳：對醫院整體係有賺

另外，鄭鴻佳稱所有手術亦適合實行PBM，惟在大量出血的手術中進行，成本效益會較高。將軍澳醫院亦將PBM擴展到骨科及婦產科手科，如切除子宮等。對於試行PBM醫院人手問題上，鄭指投入人力、物力進行PBM可縮短病人住院時間等，「將來病人少啲返嚟，對醫院整體係有賺」。

被問到外國一早實行PBM，為何香港現時才有此倡議？周雨發笑言原因是「香港紅十字會做得太好，推動力無咁大」。

相關論文今日於《香港醫學雜誌》中發表，適逢雜誌今年踏入25周年，該雜誌總編輯黃至生指，所有雜誌內容均可在網上免費瀏覽，而雜誌「影響系數」（Impact Factor）亦在五年間由0.872升至1.679，反映有不少高質素文章。