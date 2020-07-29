新冠肺炎｜確診者曾捐血　紅十字會：血樣本無病毒　捐血前未感染

本港至今有兩名新型冠狀病毒肺炎確診患者曾捐血，紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣今日（29日）受訪時透露，已跟進相關患者的血液樣本，發現不帶病毒，患者有機會是其他時間感染，並而非捐血之前感染。他明白個案或影響市民的捐血信心，但強調捐血站有做足防疫措施，環境安全，目前血庫存量值餘3至4日，他呼籲合資格市民預約捐血，期望可做到每日平均500人捐血。

紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣醫生（資料圖片／黃寶瑩攝）

血庫存量只餘3至4日用量 血量「低得好緊要」

紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣醫生接受港台節目《千禧年代》訪問時提到，明白疫情嚴峻，市民減少外出亦不敢捐血，近日捐血流動服務隊亦近乎暫停運作，但目前血庫存量只餘3至4日用量，昨日僅收集到約260包血，血量「低得好緊要」，他期望合資格市民可伸出援手。

至於本港至今有兩名新型肺炎確診患者曾經捐血，有血液已輸入其他病人體內。李卓廣稱，知道事件有少許影響市民的信心，但他稱已跟進該些血液樣本，發現並無病毒，估計患者大機會是於其他時間受感染，而非捐血之前染疫。他續指，市民抵捐血站需經機制做檢查，亦有做足防疫措施，捐血站的環境是安全，期望市民放心。

為了減少人流及捐血者逗留時間，他建議捐血者可先利用應用程式「HK Blood」預約捐血時間，期望未來每日有約500人可前來捐血。