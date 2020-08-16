確診餐廳｜患者足跡增16間餐廳　豪大大雞排、沙田兩間吉野家上榜

第三波新冠肺炎疫情持續。衞生署周六（15日）晚更新確診個案14日內行程，再多16間食肆有患者足跡，遍佈全港。多間連鎖食肆續有分店曾有患者光顧，如位於沙田頌安商場及金禧商場的大家樂，位於馬頭涌道的美心MX，此外位於旺角達利商業大廈的豪大大雞排也上榜。 另外，16間新上榜餐廳當中，有6間源於同一宗個案#4267，並均位於沙田區，患者為73歲男子，他於8月8日開始發病，14日內到過兩間吉野家，分別位於頌安商場和金禧商場的分店。

吉野家在沙田的兩間分店有患者足跡。（資料圖片）

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 59 + 58 + 57

73歲患者曾到沙田區六間食肆

截至周六晚最新公布的確診個案行程，再新增16間食肆有患者足跡，當中有6間餐廳均位於沙田區，源於同一宗個案#4267，患者為73歲男子，報住兩住址，分別是大圍文禮閣4座及馬鞍山錦豐苑錦蘭閣，他於8月8日開始發病，沒有外遊，為本地個案。

該患者於潛伏期內，到過沙田瀝源邨百樂麵包製造店、瀝源廣場吉野家，大圍金禧商場大家樂，以及馬鞍山頌安商場的八囍牛雜粉麵、吉野家及大家樂。

葵涌貨櫃碼頭群組今日新增的3宗確診個案，患者編號為#4365、#4380、#4381。其中，#4381交代曾到過葵涌廣場孖寶車仔麵。

患者編號4150、現50歲婦人報稱潛伏期曾到旺角達利商業大廈的豪大大雞排，報告日期／最後到訪的日期為本月10日。

另外，多間連鎖食肆續有分店曾有患者足跡，如位於馬鞍山頌安商場及大圍金禧商場的大家樂；位於馬頭涌道的美心MX；位於觀塘翠屏(北)邨的百份百餐廳等。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

衞生署衞生防護中心公布截至8月15日0時0分，本港新增46宗確診個案，其中7宗屬輸入個案，至今本港個案累計4,407宗，包括4,406宗確診個案和1宗疑似個案。