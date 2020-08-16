全民檢測│張建宗呼籲踴躍參與「普及社區檢測計劃」找出隱性患者

政務司司長張建宗今(16日)於網誌表示，稍後展開的「普及社區檢測計劃」旨在盡早識別受感染人士，找出社區隱性患者，務求切斷社區傳播鏈，計劃將為市民提供一次免費病毒檢測服務，屬自願性質，而所有檢測均只會在香港進行，檢測樣本亦不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毀。 他指，為讓本港疫情早日受控，為個人、親友、同事及全體市民健康著想，呼籲大家踴躍參與。

張建宗指，中央因特區政府要求，「義不容辭，毫不猶豫全力提供協助」，在提升本港病毒檢測能力方面，內地核酸檢測支援隊已開展籌備工作，包括在中山紀念公園體育館設立「臨時氣膜實驗室」。16個氣膜實驗室大致準備就緒，實驗室會採取妥善的感染控制措施，確保衞生，絕不會影響附近民居和環境。

醫管局正準備將社區治療設施擴至亞博二號展館

此外，特區政府計劃通過中央支援，在鄰近亞洲國際博覽館一幅約3.2公頃的土地興建一間兩層高的臨時醫院，以提供可容納800至1 000張病床的負氣壓病房和相關醫療設備，以紓緩公立醫院的病床需求壓力。

至於在社區治療設施方面，醫管局亦在亞博一號展館設立500張床位的社區治療設施，已於8月1日投入服務，分流處理確診個案及隔離輕微穩定的確診個案；醫管局同時正準備將社區治療設施擴展至亞博二號展館。

而為找出社區隱性患者，切斷社區傳播鏈，張建宗呼籲市民踴躍參與稍後展開的「普及社區檢測計劃」盡早識別受感染人士；他指，計劃為市民提供一次免費病毒檢測服務，屬自願性質，而所有檢測均只會在香港進行，檢測樣本亦不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毀。