全民檢測｜黃傑龍：推健康碼天方夜譚　料市民介意分享GPS定位

財經快訊
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本港第三波新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布將開展全民檢測。敘福樓（1978）主席及行政總裁黃傑龍於Facebook專頁指出，最近不少政黨都提出「港版健康碼」，內地健康碼是每15分鐘更新一次的大數據平台，單是自己已不願意將手機GPS定位交予平台作風險評估，並引用梁子超醫生所言「港版健康碼」是「天方夜譚」。

他提到，昨日（13日）收聽電台時，聽眾普遍關注新冠肺炎檢測呈陰性後，是否代表明日仍是陰性，憑健康碼可去商場及食肆的有效期持續多久，是否真的代表安全，梁子超醫生則講明「肯定唔安全，直頭話係天方夜譚。」

他又解釋，內地的「 防疫健康信息碼」是一個程式，如微信小程式等一個動態巨大的大數據平台，主要係通過手機定位訊息，檢查是否為新冠肺炎確診或疑似患者、是否為同行密切接觸人員、近14天境內外到訪地、入境人員信息、入境同乘情況等信息，以提供即時風險評估。

他表示，香港現時太政治化，內地健康碼是每15分鐘更新一次的大數據平台，稱「香港有冇可能短期內可以建立到一套實名制大數據平台，所有人都唔介意將自己手機嘅GPS定位及有關訊息交俾呢個平台去評估風險？ 」，單是自己亦不願意。

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