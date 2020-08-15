特首林鄭月娥於上周五（7日）公布兩周後將推出全民自願檢測，惟至今仍未交代細節。「國家隊」華大基因旗下的華昇診斷中心，是負責機構之一，董事長胡定旭接受《香港01》專訪時透露，政府原定於昨天（14日）敲定方案，但臨時生變，仍未知安排。他指中山紀念公園體育館的實驗室需要有數百名員工輪更，內地派出的檢測人員及華大於深圳聘請的員工，都有機會到該處工作。 胡定旭相信，全民檢測能有助找出隱形患者，亦可為香港重開邊境做準備，亦贊同建制派政黨建議推出「健康碼」，容許在全民檢測中呈陰性的市民坐公共交通工具、到餐廳用膳。對於華大因新疆人權問題被美國制裁，他指這屬於總公司範疇，不作評論。

胡定旭專訪系列

全民檢測・專訪｜胡定旭：政府改來改去未有細節 贊成暫推健康碼

全民檢測・專訪｜華大或派深圳職員協助 胡定旭指非容許來港執業

胡定旭相信，全民檢測能有助找出隱形患者，亦可為香港重開邊境做準備。 （余俊亮攝）

政府方案「改來改去」 仍未得悉細節

林鄭月娥早前公布，將委聘華大基因、金域和凱普於香港組成的公司推行「普及社區檢測」，亦即自願性質的全民檢測，惟細節未定。華大基因旗下的華昇診斷中心董事長、醫院管理局前主席胡定旭接受專訪時透露，政府本於昨日（14日）敲定方案，但卻「改嚟改去，改得好犀利」，他仍未能得悉計劃細節。

華大深圳員工、國家隊或來港協助

不過另一邊廂，華大基因於中山紀念公園體育館設立的16個氣膜實驗室即將啟用，昨日（14日）駁電，胡定旭表示，該實驗室會24小時運作，需要數百名員工協助，被問到華昇現時有多少名員工及需聘請多少人時，他指自己不清楚，「華大喺深圳有自己啲人，可能國家隊又幫下我哋手」，有需要時會安排華大深圳的員工來港，於實驗室或後勤部門，協助輸入資料、處理條碼等工作。

特區政府選定位於西營盤的中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室。（政府新聞處圖片）

仍未決定深喉唾液、鼻咽或咽喉拭子

全民檢測會採用深喉唾液或鼻咽、咽喉拭子的樣本；由市民自行採樣或醫護人員協助，均屬未知之數。胡定旭表示，5月為到北京參加「全國兩會」，曾由醫護採咽喉樣本，而他亦五次嘗試自行採樣，笑言第一次需對着鏡子張口，於喉嚨「吊鐘」左右兩旁各掃多次，而第二、三次採樣時毋須用鏡也得心應手。他直言過程中並無感到不適，「可能做慣做熟啦，我覺得好容易。」

實驗室可分辨無效樣本

有專家質疑若市民未能採到準確樣本，測試會有假陰性的問題。胡定旭認為，政府應照顧兒童、長者等人士需要，可考慮設立採樣站，由專責人員協助採樣。他強調，若市民採集不到有效的樣本，化驗室人員能分辨出來，屆時會要求市民提交多一次新樣本。

胡定旭笑言第一次自行採集咽喉樣本時，需對着鏡子張口，於喉嚨「吊鐘」左右兩旁各掃多次。他向記者示範如何找到「吊鐘」位置。（余俊亮攝）

大埔實驗室主打高危群組

胡定旭引述有文獻指，拭子樣本較深喉唾液更為穩妥，也更易混合檢測，「口水都得，但要稀釋咗先做到。」華昇診斷中心實驗室的儀器可以化驗到兩種樣本，最終選用哪種樣本，則由政府決定。

目前華昇每天最多可做13萬個檢測，他指若使用「五合一」混合檢測，就可提升到日檢50萬，惟他指針對高危群組檢測時，或會採用「三合一」的形式。另外，華昇設於中山紀念公園體育館的實驗室會主力做全民檢測，而大埔太平工業園的檢測中心則主打高危群組檢測。

找出隱形患者 助外界重建對港信心以便通關

胡定旭相信，全民檢測能有助找出隱形患者，亦可為香港重開邊境做準備。他解釋，年初時公眾會害怕接觸來自武漢的人，但當武漢完成全民檢測後，就可以令人安心，「（如果）我哋有650萬人做咗，其實得30個、50個（確診者），（即使有）100個都好，呢100個搵咗出嚟，將佢隔離咗……人哋都對香港出去嘅人有信心。」

仍未知檢測費用

被問到政府耗龐大資源找數十名患者是否值得，胡定旭認為，即使只有數十個隱形患者，倘不找出他們，確診數字有機會幾何級數上升，足以令醫療系統崩潰。坊間有聲音質疑政府「欽點」三間內地機構，大灑金錢提供檢測，有利益輸送之嫌，胡定旭回應稱，「用幾多錢大家都唔知，因為係中央政府支援。」

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華大因新疆問題被制裁 胡定旭不評論

至於有人擔心檢測機構把市民個人資料或基因送到內地的問題，他重申，華昇驗到陽性的樣本會交給衞生署，陰性就會銷毀，不存在把任何東西送離香港；惟他坦言，市民的懷疑屬於信心問題，「最後信定唔信，好難講……希望大家唔好戴有色眼鏡睇國內公司。」

華大基因其中兩間子公司被美國商務部列入實體黑名單，指其涉嫌強制採集新疆維吾爾族人基因研究，以進一步打壓維族人。事件令部分香港人對華昇更失信心，胡定旭回應指：「我唔識呢個，呢個唔關我事，係華大總公司裏面嘅嘢，no comment（不評論）。」

贊成健康碼 「北京有碼先搭到地鐵」

有建制派政黨建議推出「健康碼」，容許在全民檢測中呈陰性的市民可以到餐廳用膳，以振興經濟，胡定於表示贊成。市民會否於公眾地方受感染而不自知，再到餐廳把病毒傳開？他以北京為例，「有健康碼先入得餐廳，有健康碼先坐得地鐵，北京嗰時都係咁，去小區、大廈，無健康碼入唔到去……呢個都可以考慮。」

不過他強調，健康碼可以僅屬短期措施，當疫情回落至低位後就可撤銷有關安排。

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