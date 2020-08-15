國家衞健委早前宣布應港府要求，將派出一共60名協助本港擴大檢測的「內地核酸檢測支援隊」來港，其中八人已經抵港，因「國家隊」成員沒有本港的醫務化驗師牌照，政府特別為他們刊憲豁免他們的牌照，有限期為兩個月。 曾任醫院管理局主席，華昇診斷中心董事長胡定旭透露，或會安排華大深圳的員工來港協助檢測，但強調並非為引入內地醫護開先例，相信「國家隊」成員不會留港發展，完成今次工作便會離開香港，「有人肯嚟幫你，點解唔可以呢？」希望大家可以持開放態度，但並非支持內地人員來港執業。他強調，現時來港的只是化驗人員、方艙隊員等，未有任何內地醫護來港。

胡定旭專訪系列

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全民檢測・專訪｜華大或派深圳職員協助 胡定旭指非容許來港執業

稱內地檢測人員尊重香港制度

被稱為「國家隊」的內地核酸檢測支援隊現時已經有八人抵達香港，包括隊長余德文，但他們的行程一直未有對外公開。早前成員曾先後參觀「華大」、「金域」和「凱普」香港分公司的檢測中心。華大旗下華昇診斷中心董事長的胡定旭向《香港01》表示，他們只想了解三間檢測中心的檢測數目的上限，討論怎樣可以更快、更有效率進行檢測。

胡定旭認為，「國家隊」的成員擁有豐富經驗，如24小時實驗室運作要怎樣輪班，人手如何配置等，「但佢哋都好尊重呢啲係香港嘅嘢，點樣管理啲人，MLT（醫務化驗師）等。有咩佢哋可以幫手，有咩喺香港搵唔到。」

料華大基因深圳檢測人員有需要可來港

華大基因協助政府在中山紀念公園體育館設立臨時氣膜實驗室，胡定旭透露16個氣膜實驗室已經裝好，昨日（14日）駁電，料能夠順利如期運作。

華大基因香港「火眼實驗室」前線總指揮曹蘇傑早前接受新華社訪問時表示，16個氣膜實驗室需要600名檢測人員每天三班輪流工作。現時本港的華昇診斷中心一共聘請了多少人，能夠足夠應付每日13萬單管樣本？胡定旭以「真係唔知」作回應，笑言太詳細不會知，皆因招聘事情有其他人處理。

記者再追問，胡定旭相信，若有需要華大基因於深圳的檢測人員也可以來港支援，包括到中山紀念公園體育館內的氣膜實驗室內工作。

內地先遣隊成員於8月2日抵港，入住九龍維景酒店。（資料圖片／盧翊銘攝）

曾任醫管局主席的胡定旭指不是支持內地人員來港執業，但港人應放開懷抱接受內地人員短時間內幫助抗疫。（余俊亮攝）

不同意開先例 內地專家不是來香港發展

今次有「國家隊」來港，政府破例下刊憲豁免成員在港的醫務化驗師牌照，有效為兩個月。事件引起本港醫護或社會關注，醫管局員工陣線更到醫管局大樓地下大堂請願，擔心今次開先例，破壞本港醫療制度。

曾任醫管局主席的胡定旭不同意「開先例」說法，甚至認為說法對「國家隊」成員不公平。在他眼中，成員在內地有自己事業，不是來香港發展，只是留港很短時間幫忙，「大家支援大家，大家要放開懷抱。」他擔心，若香港疫情持續，醫療系統會崩潰，即使醫管局現時停止非緊急服務，但醫管局的醫生、護士及前線員工仍很辛苦，工作壓力很大，「如果別人肯來幫你，為什麼不可以呢?」

現時只是化驗人員、方艙隊員等，胡定旭對內地醫護來港是否也抱開放態度？他重申，不是支持內地人員來港執業，只是於短時間內幫助抗疫，覺得政府也可對支援的「國家隊」設限，如要求他們於某些大學畢業，或者於特定的醫院中服務等，「但我哋要人幫嘅時候，點解要抗拒有資格、有經驗嘅人嚟幫我哋呢？」