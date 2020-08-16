【新冠肺炎】食環署街市生意一落千丈　生果檔主：賣一半爛一半

第三波新冠肺炎疫情持續，不少街市接連爆疫，生意也由此一落千丈。政府雖推出兩輪抗疫基金，惟杯水車薪，且不少檔主因各種原因難受惠。食環署下街市亦面臨苦況，有花園街生果檔主指兩輪基金都未受惠，連月來生意連三成都無：「夏天熱，生果賣一半，爛一半。」

第三波新冠肺炎疫情持續，不少街市接連爆疫，一眾檔主召開記者會訴說苦況。（盧翊銘攝）

疫情持續超過半年，不少街市接連爆出疫情，政府早前呼籲市民改到超級市場購物，使食環署旗下街市的檔販生意大減，有檔販生意額大幅下降達80%，部份檔販更因行業原因無法獲得抗疫基金資助，政府的減租支援杯水車薪，不少街巿檔主面臨停業，今日(16日）油尖旺區的街巿檔販代表，與幾位當區區議員，共同召開記者招待會，要求政府建續減租政策的同時，更應該發放第三輪防疫基金支援社會各界，更不應遺漏食環署街巿檔販。

花園街生果檔主謝先生指，兩輪基金都未受惠，連月來生意連三成都無：「夏天熱，生果賣一半，爛一半。」

第三波新冠肺炎疫情持續，不少街市接連爆疫，食環署事後均有派員進行深層清潔。（資料圖片）

旺角花園街街巿燒臘檔主司徒先生，在記者會上表示從未收到政府防疫基金的一分一毫，因為防疫基金中的食飲業基金並不接受食環署旗下燒臘檔申請，而零售業基金則拒絕售賣鮮食物品的店鋪請，令佢兩頭唔到岸，未能申請防疫基金，他認為政府應拾遺補漏，支持未受惠防疫基金的檔販。

官涌街巿的菜檔主嚴先生表示，疫情前平均每月生意30-40萬，第一和第二波疫情時營業額下跌一半，第三波疫情食環街巿中招，食店禁止晚巿堂食，都令到他損失嚴重，生意更暴跌至只剩一成至兩成，面臨倒閉。他希望疫情能夠及早過去，同時要求政府能夠支持街巿檔主，確保食店供應鏈下游的運作，以及巿民買餸的選擇空間，政府更不應該只鼓勵巿民到超級巿場，「變相倒食環街巿租戶的米。」

官涌街巿的菜檔主嚴先生表示，疫情前平均每月生意30-40萬，第三波疫情食環街巿中招，食店禁止晚巿堂食，都令到他損失嚴重，生意更暴跌至只剩一成至兩成，面臨倒閉。（盧翊銘攝）

油尖旺區食環街巿檔販代表，以及當區區議員，共同要求政府，延續食環街巿減租一半政策，與檔販共渡時艱；政府支持食環街巿，不應只叫人去超級巿場；設立第三輪防疫基金協助各行各業，並不要再遺漏食環街巿檔主。