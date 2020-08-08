新冠肺炎｜紅磡、土瓜灣街市重開　僅一半檔口營業　人流減八成

本港新冠肺炎第三波疫情反彈，各區多個街市先後出現確診個案，紅磡和土瓜灣街市有多個魚檔有人確診，當局關閉採樣和消毒，今日（8日）重開。 街市只有約一半檔口重開，有檔販指人流及生意大跌八成。有到場買餸的市民認為，街市經過消毒後應該交其他地方更為安全，「平時唔嚟架，今日專登嚟支持下，再唔嚟嘅話大家冇飯開，好慘。」

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紅磡街市重開的早上，清潔工人仍不停到街市各處清潔，現場職員指已經過兩日清洗後，今日改為恆常清潔，人數未有增加，以及於各處用1:49漂白水清潔，街市門口設有量體溫及消毒雙手的櫃枱。

現場約有六成檔口重開，早上9時為以往街市最繁忙時間，但到場購買食物的市民不多，只有零零星星的外傭及長者。

有魚檔仍為顧客提供抹手的毛巾，負責人陸小姐強調毛巾已用漂白水清潔，非常乾淨，不用擔心，她又説這兩天亦有到店舖做清潔，認為已經較為安全，雖然自己有些擔心，但由於部份鮮魚早已有人訂購，必須「開工」，「驚得幾多？我哋都要搵食，唔係搵食都唔出街。」

紅磡街市重開，但人流大減。（廖雁雄攝）

附近菜檔檔主黃女士，戴上保護膠片，她說已經休息兩三星期，今日才正式重開，「我個檔口咁近街市大門口，再唔開嘅話個個客以為個街市執笠咪仲死！再唔開我冇收入，我都冇飯開！」

她又説，疫情以來，收入已經大為減少，今日到街市購物的人更加少，開店至今三個多小時亦未見客人到場買菜，「疫情前，9點幾梗係墟冚，但今日未發過市，但係我再唔開，可能嗰少少錢都冇。」

她説街市內人流眾多，早已加強防護，又認為街市已經做深層清潔，本來於現場行飯的貓隻的已經不再存在，相信危險性較低。

有魚檔仍然用上抹手布，強調已經進行消毒 。（廖雁雄攝）

到場購買食物的大多為外傭及長者。伍太説，一向會到超級市場買餸，得知屆時今日重開，到來支持，「都知道街市今日淡生意，專登到嚟支持下，工作人員好辛苦啊，各行各業都好慘，清潔完無事嘅！」

由於多個檔口沒有開門，選擇少難以購買，她將會離開，她覺得但因為香港情況不惡劣，自己加強清潔後，毋須過於擔心，「香港已經好幸福，政府又照顧得好，國家又派人嚟檢測，好有安全感，我啱啱都為香港同世界祈禱，只要健康，錢可以慢慢搵。」

伍太專程到街市支持檔販，又説香港已經非常幸福，有政府和國家支持，不用過於擔心。（廖雁雄攝）

另一黃埔街坊李太説，自己所居住的大廈亦有確診個案，坦言「避無可避，無可能擔心」又説自己雖然已經年過68歲，但已經係家中最「年輕」的一人，經常說大家不要外出，根本沒有可能，「唔通日日外賣？都無益啦，自己好好保護自己，冇得驚太多。」

又指魚檔的抹布一向不太潔淨，不會觸碰，不擔心會受到感染。亦有外傭自備護目鏡，她表示知道魚檔早前出現確診個案，非常擔心，購物後亦會即時離開。

另外，重開的土瓜灣街市，原本有四個出入口，現時只有兩個開放，並有工作人員於門外量體溫，清潔人員亦戴上膠面罩，街市四處亦設有大型風扇。

中午時間，街市內氣氛平靜，超過四成檔舖未有開門。於街市一樓的魚檔，其中一半現時仍然未有營業，有檔返表示今日氣氛非常平靜，早上時間到來購買海鮮的人流非常少，生意淡薄。到街市購物的林女士表示，德志今日街市重開前來購買海鮮，但同事擔心受到感染，今早購買膠面罩加以保護，回家後亦會即時清潔雙手，以防感染。

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