新冠肺炎｜楊屋道街市凍肉檔店員確診　街坊：未來一周不再來

本港新冠肺炎持續，食環署今日（11日）宣布，因有初步確診個案與楊屋道有關連，為保障街市檔戶及市民健康安全，將提早1小時關閉於7時消毒。而衞生防護中心傳染病主任張竹君今日指，該名初步確診患者其後已確診，是一名凍肉銷售員，個案編號為4177。 有街坊得知消息後，指一周內不會再到街市買餸，又指廁所的衞生環境一般，期望政府可加密清潔。而報紙檔店員透露，暫時未收到能否營業的通知，稱確診患者於街市2樓某凍肉店工作，又指不擔心生意再受打擊。

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食環署今日（11日）黃昏6時半，已派員到楊屋道街市準備清潔，除了地面仍有部分檔口繼續營業外，2樓的凍肉店均已關閉。約晚上7時，待所有市民離開街市後便落閘，約5名身穿防護裝備的人員開始為升降機、扶手等設施消毒。

街坊指街市設施破舊 廁所衞生一般

街坊鄭女士下班到街市買餸後，見到多名食環署職員到達，才得知街市新增確診個案。她表示擔心受到感染，又慶幸沒有路經凍肉店。她指，若盡早得知消息，將打道回府，或到附近的露天街市買餸，料一周內不會再到楊屋道街市。

她續指，楊屋道街市販賣的種類繁多，價錢物超所值，因此受附近居民歡迎，惟街市已落成一段時日，設施較為破舊，廁所的衞生環境一般，期望政府可加密清潔：「好矛盾嘅，街市做得太好可能會轉介消費者，希望清潔做好啲，唔係求其射兩下啦。」

報紙檔：冇生意都冇辦法

街市報紙檔店員何先生透露，暫時未收到能否營業的通知，又稱確診患者於街市2樓某凍肉店工作。雖然與患者於同一街市工作，但他表示不感到擔心，認為戴好口罩及定期洗手已足夠，會否受感染則聽天由命。

他續指，自疫情爆發後，僅剩下3成生意額，在附近運動場被關閉後，曾試過整個下午無人光顧，因此不擔心生意再受打擊。他又指，政府已對街市檔戶提供租金資助，「冇生意都冇辦法，起碼贏返租金先，兩年之後都唔知會發生咩事。」

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