樹藝師和樹藝技工短缺　發展局設學習資助及見習生計劃吸引入行

發展局局長黃偉綸今日（16日）在網誌中表示，城市林務發展基金下的見習生計劃，於8月10日開始接受僱主申請。計劃鼓勵僱主僱用樹藝和樹木管理課程的畢業生，提供在職培訓的機會，為日後成為合資格樹藝師及攀樹員鋪路，預計每年將惠及約100名相關的畢業生。 另外，基金下的學習資助計劃於7月13日開始接受申請，資助培訓青少年當樹藝師或樹藝技工，每年惠及約300名學生。

城市林務發展基金下的學習資助計劃，於7月13日開始接受申請，資助培訓青少年當樹藝師或樹藝技工。（發展局黃偉綸網誌）

黃偉綸在網誌中表示，城市林務發展基金下的學習資助計劃，於7月13日開始接受申請，資助培訓青少年當樹藝師或樹藝技工，鼓勵更多年輕人投身樹藝及園藝業。申請資助的學員如報讀及完成由本地職業訓練學院、大專院校及培訓機構開辦，屬資歷架構第二至第五級及獲認可的樹藝、樹木管理及樹藝工作課程，將可獲發學習資助。

相關學習資助只涵蓋學費，認可樹藝及樹木管理課程資助額為須繳交學費的50%或港幣2萬元；認可樹藝工作課程（例如鏈鋸操作及樹木攀爬）資助額為須繳交學費的70%或港幣6,000元。

發展局綠化、園境及樹木管理組樹木管理主任曾國安表示，香港樹藝和園藝業人力資源短缺，並以樹藝師和樹藝技工短缺較為嚴重。發展局估計，截至2015年，香港約有2,300位樹藝從業員，而學習資助計劃將每年惠及約300名學生。

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另外，城市林務發展基金下的見習生計劃，亦於8月10日開始接受僱主申請。計劃鼓勵僱主僱用樹藝和樹木管理課程畢業生，提供在職培訓機會，為日後成為合資格樹藝師及攀樹員鋪路。當局預計每年將惠及約100名畢業生。

計劃會透過僱主向見習生提供相等於議定每月薪酬水平約三成的培訓津貼，以及向取得獲認可的樹藝師或攀樹員專業資格見習生，分別發放3萬元及2萬元獎金。