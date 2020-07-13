發展局學習資助計劃今日接受申請　鼓勵青少年成為樹藝師及技工

發展局今日（13日）公布，城市林務發展基金下的學習資助計劃開始接受申請，以鼓勵青少年投身樹藝及園藝業，成為樹藝師及樹藝技工。合資格申請人完成課程後，可獲得6,000到2萬元不等的資助。

透過學習資助計劃，合資格申請人如報讀及完成由本港職業訓練學院、大專院校及培訓機構開辦，屬資歷架構第二至第五級及獲認可的樹藝、樹木管理及樹藝工作課程，將可獲發學習資助。樹藝及樹木管理課程的資助金額為學費的一半或20,000元，以較低者為準；而樹藝工作課程的資助金額為學費的七成或6,000元，以較低者為準。

至於在香港中學文憑考試取得20總積點（以最佳五科計）或以上的學生，如報讀及完成屬資歷架構第五級及獲認可的樹藝及樹木管理全日制課程，可獲發獎學金，金額為每學年學費全額或50,000元，以較低者為準。

市林務發展基金下的學習資助計劃開始接受申請，以鼓勵青少年投身樹藝及園藝業，成為樹藝師及樹藝技工。（市林務發展基金截圖）

發展局發言人表示，預計學習資助計劃每學年惠及約300名學生，幫助培育足夠而具質素的從業員，以支援本港的樹木管理及護養工作。學習資助計劃全年均接受有志成為樹藝師及樹藝技工的青少年申請。相關申請表格和指引可於發展局城市林務發展基金網頁下載。