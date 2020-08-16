新冠肺炎｜葵涌碼頭爆疫120人須檢疫　職員憂引伸至其他外判群組

第三波新冠肺炎疫情肆虐，葵涌貨櫃碼頭近日出現爆發群組，當中裝卸工人承辦商宏記港務操作有限公司，目前已有13名員工染疫，另有120名員工須隔離檢疫。有在同一碼頭工作的職員表示，由於碼頭工作人數眾多，擔心情況持續，甚至傳染到其他外判商、公司，而引發另一群組；亦有工友「要返工要搵食」，難擔心太多。工會表示，至今仍有工友未收到檢測包，促政府加快檢測程序。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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碼頭員工：憂持續爆發 引伸更多群組



葵涌貨櫃碼頭群組惡化，累計增至29人染疫，包括中招員工的親友。當中承辦商宏記港務操作公司共13人染病，全公司120人需檢疫。在二號碼頭閘口工作的陳先生指，負責管理外判商的現代貨箱碼頭主要經營一、二、五號碼頭，「連埋架都係同一間公司，不過範圍就唔同」。



陳說，碼頭職員無需與外判工共用更衣室，平日亦甚少接觸，看到他們工作時都有佩戴口罩。他又指，由於碼頭工作不時流動，加上人數眾多，亦擔心傳染到其他外判商、公司，「有機會（引伸另一群組），都係做返好自己」。據其了解，上周已有衞生防護中心職員到場清潔。

葵涌貨櫃碼頭群組惡化，累計增至29人染疫，包括中招員工的親友。（黃詠榆攝）

工友：要返工搵食



另外，亦有在二號碼頭工作的工友表示，平日需共用更衣室，內面亦設碌架床，「有幾個人一齊用」。對於是否擔心環境惡劣，他則指：「無辦法，因為要返工要搵食」，又指自己已做病毒測試，結果呈陰性，平日會盡量保持個人衛生。

料周末期間可能再有更多個案



現代貨箱碼頭日前回覆指，宏記港務現時共有8宗確診及5宗初歩確診，即共13人染疫，料周末期間可能再有更多個案。另外，現代貨箱碼頭表示，正與宏記港務及政府共同合作採取行動，將所有有關承辦商裝卸工人撤離葵涌碼頭及作隔離，以控制病毒擴散。



在有關承辦商員工進行隔離期間，另一間為公司在葵青提供裝卸工人的承辦商，會處理在葵涌碼頭的相關工作。碼頭內有2,400名工作人員，衛生防護中心已於上周三（12日）提供600個檢測套裝予現代貨箱碼頭，另外1,800個檢測套裝將於本週末送予現代貨箱碼頭。



工會：休息室最高危



貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手亦認同，有機會導致其他外判商的爆發群組，坦言一個碼頭只少有幾十間外判商工作人員，但不同工種未必是有接觸，「休息室仍然係最高危，床嗰啲全部都係共用」。他又透露，有工友至今仍未收到檢測包進行檢測，望政府加快進度。