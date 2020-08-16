全民檢測｜政府或每區設10採樣中心　聘私家醫護時薪最高800元

政府擬最快於8月24日開展自願全民新型冠狀病毒檢測計劃，由於或以咽拭子採樣，當局將招募約2,000名私家醫護人員，於18區設立採樣中心。另有消息指，政府傾向在醫護協助下，為市民採集鼻腔及咽喉樣本各一，再做混樣檢測。 西醫工會會長楊超發透露，港府曾發出電郵招攬工作人員，據港府最新電郵透露，會分別以時薪800元、600元及300元，招募醫護人員出任主管、副主管及收集員，招募對象包括醫生、牙醫、護士、中醫、醫學生及學護等，預計全港18區，各區有約100人當值，分佈於每區的約10個採樣中心工作。

政府擬時薪最高800元請私家醫護協助採咽拭子樣本。（資料圖片／羅國輝攝）

楊超發表示，昨晚（15日）收到政府的最新電郵，顯示政府以時薪800元、600元及300元，招募醫護擔任採樣中心主管、副主管及收集員，而醫生、牙醫、護士、中醫、醫學生及學護等，都是當局招募的對象。他相信醫生料擔任中心的主管崗位，負責確保採樣程序準確。

政府計劃招募的人手規模達2,000人，楊超發估計，各區約有100人當值，料每一區可開設約10個採樣中心，而採樣中心地點，可能是各區的社區中心及公用戶外場地如籃球場、平台等。楊超發稱，戶外場地空氣較流通，但需面對天氣等不穩定因素，而室內地方則不設負壓系統，啟用前或需先加強室內通風。

西醫工會會長楊超發（資料圖片／吳鍾坤攝）

醫護的裝備方面，楊超發引述政府稱，當局僅會提供手套及外科口罩，未明言會否有保護衣、眼罩、面罩及鞋套等裝備。他認為，保護裝備不足或令醫護決定是否參與招募時感猶豫，已向政府要求增加相應裝備。

有意參與計劃的醫護人員，需於本周三（19日）回覆是否參與計劃。楊超發指，會於周一（17日）向工會會員查詢是否參加，亦會提醒醫護人員，如自身有高風險因素，如年紀大、患長期病人士，應先考慮個人健康風險。