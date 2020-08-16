新冠肺炎｜市民無視封灘令　闖泳灘釣魚游泳無人理：都係游一陣啫

新冠肺炎第三波爆發，政府收緊防疫措施，康文署暫停開放轄下所有泳灘；而且衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生早前在記者會上呼籲市民減少外出。惟政府的防疫措施仍無阻市民享受美好假期，泳灘外仍有一家大小遊樂，甚至有市民闖入泳灘內釣魚或游泳。有市民直言，「平時星期六日放假都會去游水，依家都唔知去邊好？」

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在昨（15日）記者會上呼籲市民應減少外出，「如果周末再多咗人（外出），對疫情有影響，隨時會有反彈，最近確診個案社交活動無停，有啲聚會，都有啲擔心。」

然而適逢周日，記者今（16日）中午12時許到屯門黃金海岸視察，泳灘入口雖已被職員用鐵欄圍住，並貼上告示指泳灘已關閉，惟不見康文署職員在附近巡邏；人流比以往減少，但仍有一家大小外出享天倫樂，甚至仍有市民無視圍欄，闖入泳灘游泳。

居觀塘遠道黃金海岸 市民：「我鐘意出咪出」

住在觀塘的李女士與丈夫帶同孩子到黃金海岸玩樂。她對泳灘關閉表示可惜，本想到泳灘內散步，唯有在附近逛逛。問到對於張竹君近期的呼籲，「我鐘意出咪出，使咩理佢？」又認為市民外出，對於確診數字沒有影響。



而住在荃灣的吳先生特意帶兒子到黃金海岸享受大自然，他直言，寧願到泳灘都不想逛商場，擔心商場人流擠擁，更容易有感染風險。他又指，自己因這次疫情而減少出街，「都要抖下氣㗎」。

雖康文署早前已關閉轄下所有泳灘，但仍有不自律的市民闖入泳灘釣魚，甚至游泳。

不帶口罩釣魚：周圍都有人釣㗎啦 個個都隔咁開

不願透露姓名並沒有帶口罩的釣魚人士稱早上已來到黃金海岸釣魚，並直言釣魚此類活動不會造成感染風險，「周圍都有人釣㗎啦，個個都隔咁開」。他又指，平時都有佩戴口罩，惟見到附近比較少人才脫下口罩。

有市民堅持每日「游早水」

剛從泳灘上岸的泳客稱，自己住在黃金海岸附近，留意到泳灘比較少人才會下水。他又指，自己未關閉泳灘之前，每早都會去「游早水」。他並不擔心自己會被檢控，「都係游一陣啫」，但他都認同要順從政府呼籲，減少外出。