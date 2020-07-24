新冠肺炎｜市民爆圍欄、遺糞便擅闖泳灘　救生員：封灘非為難港人

本港新冠肺炎疫情大爆發，康文署上周三（15日）公布暫停開放所有戶外康樂場地，包括轄下所有泳灘。 香港政府拯溺員總工會主席鄧子安今（24日）受訪時指，雖然署方已圍封所有出入口、更衣設施及洗手間，但仍有不少市民以「自己方法」前往沙灘，包括毀壞出入口圍欄、剪爛圍封索帶，更有人未能成功「爆鎖」開門，於廁所門前遺下糞便，需由救生員事後執拾。他強調，擴大泳灘圍封範圍，非為難港人，但疫情趨嚴竣，期望市民可響應呼籲，避免進出泳灘，共同抗疫。

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鄧子安表示，現時正值第三波疫情，加上署方日前關閉泳灘及相關設施，人流已見減少，惟仍有不少市民「自己方法」闖入，包括破壞圍欄及剪爛圍封膠帶，亦有人打爛取水用的水掣，救生員事後已報警。他提到，麗都灣沙灘可見最多破壞痕迹。

他又指，上一波疫情同樣有關閉泳灘，但仍然開放洗手間設施，今次則擴大關閉範圍，他指情況更見惡劣，有人未能成功「爆鎖」，遂索性於洗手間門前大便。他又強調，「封廁唔係想為難大家」，考慮到疫情趨嚴竣，雖然市民於沙灘或可保持社交距離，但眾人均不戴口罩，擠於廁所沖身或如廁，或會造成衛生情況差，傳播風險亦會增大，期望市民可遵從禁令，切勿擅闖已封閉的泳灘。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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