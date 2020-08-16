全民檢測｜張竹君：細節留待專家商討　重申現時不應放寬措施

第三波新冠肺炎爆發，政府擬最快於8月24日開展自願全民新型冠狀病毒檢測計劃。衞生防護中心今日（16日）舉行記者會，被問及全民檢測的計劃詳情，包括收集、採樣方式等，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應稱，一切細節留待專家商討，衞生署現時不便評論。 此外，雖近日個案回落至雙位數，惟張竹君重申，站在公共衞生立場，「希望所有（防疫）措施都唔好放鬆。」

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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政府擬最快於8月24日開展自願全民新型冠狀病毒檢測計劃，由於或以咽拭子採樣，當局將招募約2,000名私家醫護人員，於18區設立採樣中心。另有消息指，政府傾向在醫護協助下，為市民採集鼻腔及咽喉樣本各一，再做混樣檢測。被問及準確度是否比單單只取咽喉樣本高，張竹君指自己亦不熟悉，「要問返微生學物學家。」

另外，亦有記者問到，如很多人參加檢測計劃，造成大量人群排隊的情況，會否增加感染風險，她回應指詳情有待進一步公佈，現時不方便做任何建議，要待專家再商討細節，其後公布。

張竹君指，疫情仍然反覆，個別更出現爆發個案，坦言「措施不一定要跟疫情發展」。（羅君豪攝）

近日確診個案回落至雙位數，被問及是否反應措施成效、何時可放寬晚市堂食禁令，張竹君指疫情仍然反覆，個別更出現群組爆發個案，惟承認防疫措施不一定要跟疫情發展，「可能會睇下政府點樣決定。」另亦要視乎專家意見，惟她指「從公共衞生立場，希望所有措施都唔好放鬆。」