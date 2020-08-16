陳茂波指經濟何時見曙光取決於抗疫工作　望全民檢測助中斷傳播鏈

新型冠狀病毒肺炎持續肆虐本港，財政司司長陳茂波今日（16日）在網誌中提到，經濟何時見曙光的關鍵是防疫抗疫工作，他期望將展開的普及自願檢測能中斷潛在傳播鏈，盡速讓市民恢復安全的出行與生活，令本港有條件恢復與內地及其他地方的往還。 陳茂波稱疫症非持續一年半載可以解決，面對如此困難和極不確定的局面，政府需要在財政上審慎行事，確保公帑運用得宜，也要盡力避免財政儲備急速萎縮。

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陳茂波撰寫網誌時指出，經濟何時見曙光關鍵是防疫抗疫工作，確診個案何時大幅回落，巿民生活和經濟活動可逐步恢復正常，海外國家控疫成效亦有影響，但疫情時有反覆甚至未有受控跡象，短中期經濟前景難言樂觀。

他指按各地經驗，如果僅透過嚴厲的社交限制和個案追蹤，未必能中斷傳播鏈，又指成功抗疫重要前提，是具備大規模檢測的能力和有足夠的隔離及治療設施，而此兩方面容量在中央的大力支持下已獲提升。他期望透過普及的自願檢測計劃，可找出感染者並提供隔離治療和護理，中斷潛在傳播鏈，以盡快讓市民恢復安全的出行與生活，從而恢復經濟的動力。他強調疫情受控，本港才有條件恢復與內地以至其他地方的往還，讓經濟可恢復。

陳茂波稱，在新冠肺炎疫情下，政府面對困難和極不確定的局面，需要在財政上審慎行事。（資料圖片／羅君豪攝）

預算赤字增至近2,900億元 陳茂波：政府需在財政上審慎

陳茂波透露，過去兩輪的防疫抗疫基金及財政預算案的紓困措施，已令政府2020/21的預算赤字增加至近2,900億元，財政儲備將由今年三月底時的11,000多億降至8,000多億港元。至於「預先批核還息不還本」計劃，截至今年六月底，銀行業為支援企業客戶已經批出超過42,000宗相關申請，涉及金額超過5,000億港元。

陳茂波又提到，疫情在多國均反覆，即使有疫苗出現，亦非一年半載可以把問題解決。面對如此困難和極不確定的局面，政府需要在財政上審慎行事，在透過財政措施紓緩企業及市民壓力時，須確保公帑運用得宜，也要盡力避免財政儲備急速萎縮，讓港可持續有能力應付社會所需，以及維護金融穩定。