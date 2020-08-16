新冠肺炎｜長興大廈再有住宿舍印傭確診　與9樓爆疫宿舍同負責人

本港疫情仍未受控，再有外傭中招。衞生防護中心今日(16日)公布新增74宗確診個案，包括曾入住長興大廈2樓的一名印傭(個案編號#4471)，追查發現原來與同一大廈連環爆疫的9樓外傭宿舍屬同一負責人，其新僱主一家需送往檢疫；另負責人亦再多一名家人確診。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於該負責人不太合作，暫未掌握對方是否涉及管理其他單位及入住外傭資料，將進一步聯同警方跟進，另當局將向長興大廈所有住戶「派樽」，全面檢測。

再有曾入住長興大廈的外傭確診，其所往的2樓單位，與早前爆疫的9樓單位屬同一負責人。(資料圖片)

鳳德邨僱主一家須檢疫

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新確診的印傭(#4471)曾於7月中至月底入住長興大廈2樓，另有與其同住的一名外傭，屬初步陽性個案，同一單位內餘下的4名同住外傭，則會安排接受檢疫。該印傭(#4471)於8月1日起，已赴鑽石山鳳德邨僱主家中工作，僱主一家亦同需檢疫。

至於感染源頭，張竹君表示，該印傭並無病徵，有機會於入住前已感染，又或於長興大廈已染疫，但資料顯示她未有前往太多地方，「但其他源頭都有機會」。

張竹君又指，經調查後始發現長興大廈2樓及早前爆疫的9樓單位，屬同一負責人，惟該負責人仍然不太合作，將聯同警方了解其有否涉及其他單位，以及曾入住外傭資料。她又提到，相信外傭以網上程式或社交媒體廣告「搵屋 (宿舍)」，付費即可入住，倘入住外傭未有登記入住資料，「就算問到佢(負責人)，佢都未必畀到資料，係有啲難處理。」至於有紀錄者，則可引用第599D章《預防及控制疾病(披露資料)規例》，向其索取相關資料。

張又指，當局亦不掌握該幢大廈有否其他外傭宿舍，將向全座大廈派樽檢測。

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