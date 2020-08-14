新冠肺炎｜單日增48宗確診　外傭宿舍、葵涌碼頭群組各增感染個案

本港新冠肺炎第三波疫情持續，截至今日（14日）午夜，單日新增48宗確診個案，46宗屬本地個案，其中37宗與早前確診個案有關連，當中29宗屬家庭群組或親友聚會時感染。另外，有9宗無源頭個案、2宗屬輸入個案，以及新增30多宗初步確診個案。 葵涌貨櫃碼頭群組新增3宗確診；印傭群組則增2人確診，分別居於荃灣張大偉僱傭中心及旺角長興大廈；另外，有1名外傭居於銅鑼灣希雲大廈初步確診。另外九龍醫院一名骨科護士初步確診，其家人早前已確診，相信並非院內感染。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，單日新增48宗確診個案，有2名印傭確診，其中一名印傭居於荃灣張大偉僱傭中心，個案編號為#4347，由檢疫中心送院確診；另1名印傭個案編號為#4340，7月28日離開舊僱主，其後居於旺角長興大廈9樓，因早前得悉大廈有住戶確診，故自行前往檢測，8月11日取樣本檢測其後確診。另外有一名印傭居於銅鑼灣希雲大廈初步確診，與個案編號#4199相關。

張竹君補充，居於旺角長興大廈的印傭、個案編號#4340，當時與5至6名印傭同住，因透過網上找地方居住，故與其他人互不相識。同時，涉事確診者曾到中環僱工公司找工作，惟她的朋友得悉長興大廈有確診個案，經朋友介紹求診。張竹君指，印傭於8月13日離開長興大廈，唯昨晚居所地點則尚未清楚，須進一步查詢，惟她聯絡當局期間身處公園。

被問及個案編號#4340有多少名密切接觸者，當局有否尋求警方幫助。 張竹君表示，大部分外傭均沒有登記住址，難以追蹤相關個案，須依賴外傭或僱主自行安排檢測，有尋找警方幫忙追蹤但尚未有進展。

至於過去24小時，庾慧玲表示新增3宗死亡個案，累計本港至今66人死亡、97人康復出院，現時有829名病人仍然留醫，當中30人危殆、48人嚴重、751人穩定。

另外，截至今早9時，有1247張負壓病床、685間負壓病房，使用率分別為58.7%及67.6%。保護裝備方面，現存外科口罩為3600萬個、N95有280萬個、防護衣有520萬件、面罩則1000萬個。庾慧玲認為，上述存量足夠使用4個月，惟因疫情反覆，料本港對防護裝備需求大，將繼續採購有關裝備。