新冠肺炎｜確診外傭曾居長興大廈　街坊：衛生差　街市檔販無口罩

衞生防護中心公布，本港今日新增33宗確診個案，屬過去27日單日新低。不過，再有轉工印傭確診染疫，記者下午到該外傭曾居住的外傭宿舍一帶視察，發現該處樓下街市，人流往來密集，不少檔販沒有戴好口罩。 有多名街坊稱，大廈每層多達20戶，當中以租戶為主，亦有不同國籍及外傭出入，衛生情況一般。

再有轉工印傭染疫，她在7月23日至8月3日入住旺角長旺道長興大廈9樓的外傭宿舍。（李澤彤攝）

綜合衛生防護中心及警方資料，確診印傭（#4159）曾在7月23日至8月3日，入住旺角長旺道長興大廈9樓的外傭宿舍，約10名外傭曾住在該宿舍。

記者到長興大廈一帶視察，樓下是戶外街市，人流相當多，現場所見，至少兩名檔販未有戴好口罩，亦間中有市民站在路邊吸煙。到街市買水果的市民黃先生直言，不清楚附近大廈有人確診，惟一帶衛生情況不太好，只是街市位置方便，故迫於前來購物。他又說，街市只接受現金交易，每次付款後都會「噴手」消毒。

長興大廈仍見外傭出入，有外傭指，現有三人住在同一單位，但被問及是否得悉有外傭確診及是否住9樓時，她們皆有未回應便離開。

+ 5 + 4 + 3

長興大廈內設兩電梯，單、雙數樓層各用一電梯。料曾與確診者共用同一電梯的秦婆婆說，下午獲保安通知9樓曾有確診者，提醒使用同一電梯的住戶注意衛生。被問到衛生情況，她立即搖搖頭，指大廈每層多達20戶人，以租戶為主，不時有不同國籍及外傭短住，衛生欠佳。她又透露，數日前曾有身穿保護衣身的人員到大廈消毒清潔，未知今日會否再有人員到大廈消毒。

業主：天井衞生惡劣

大廈電梯內貼有使用光觸媒消毒的有效標貼，有不願透露姓名的業主指，每月只回來一次收租，他形容大廈衛生一向不好，「天井」等公共位置情況更惡劣。至於租戶陳小姐則表示，不知道有確診者曾住在大廈內，電梯及大堂位置未見通告公布，直言「有少少驚」，會提醒家人注意衛生，並考慮要求業主反映須加強公共地方的消毒。

住戶秦婆婆說，下午獲保安通知9樓曾有確診者，提醒使用同一電梯的住戶注意衛生。（鄧穎琳攝）

政府公布的資料顯示，確診外傭在8月3日起已到新僱主家工作，地址為大角咀中原樓。惟由於她8月2日不適，僱主認為「穩陣啲好」，故為該印傭進行測試，並搬到鄰街的中堅樓暫住。

中原樓及中堅樓距離長興大廈約10分鐘步行距離，兩樓宇樓下以車房為主。記者傍晚視察時發現，不少車房職員未有配戴口罩。另有食環署外判職員清洗地面。