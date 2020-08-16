全民檢測｜消息：採鼻腔及咽喉兩樣本　許樹昌料增命中率

港府推出自願性新冠病毒檢測料最快於8月24日展開，消息指，採樣的方式將會是由醫護人員為市民採鼻腔及咽喉樣本各一，而非採更深入的鼻咽樣本。 政府防疫專家，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，鼻咽較多神經線，採樣時或會打噴嚏及咳嗽，沒有負壓設施的話或有風險。他又指，同時採鼻腔及咽喉兩個樣本可增加命中率，亦方便之後做混合檢測，統一由醫護人員採樣本的話，則可確保樣本質素。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

目前新冠病毒檢測的採樣方式有數種，包括採鼻咽、咽喉樣本，自行收集深喉唾液樣本，或用糞便樣本做化驗。消息指，全民檢測的採樣方式略有不同，將採「鼻腔」及「咽喉」樣本各一，政府將招募約2,000名醫護協助採樣。

採樣站無負壓系統 取鼻腔樣本較方便

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，採鼻腔及咽喉樣本做法並非全新方法，入院的病人一般都會在負氣壓房內被採鼻咽及咽喉樣本，而鼻腔樣本則「無撩得咁入」，減低不適感。他解釋，鼻咽有很多神經線，非常敏感，若採較深入的鼻咽樣本可能令市民打噴嚏和咳嗽，在非負氣壓病房採集的話或有風險。

政府正考慮使用社區中心或戶外場地設採樣站，許樹昌認為，社區會堂通常樓底高，只要加風扇、打開門窗等保持空氣流通，料不會有大問題。至於室外則可能受天氣因素影響，需搭帳篷設採樣站。

採樣後可直接做混合樣本檢測 英國正採用

有意見認為本港應做混合檢測，將數個樣本混合一起做化驗，減省化驗時間。許樹昌指鼻腔及咽喉樣本的另一好處，是可以直接做混合檢測，而深喉唾液則較濃稠，需先稀釋才可放入檢測儀器。

他又稱，同時採集鼻腔及咽喉兩個位置的樣本，命中率會較只採一個位置的樣本高，英國目前正使用此方法，但英國是要求病人自行採集，許樹昌相信本港倘由具備醫學知識的醫護採樣，可確保樣本的質素較好。