消委會｜醬料應按特性妥善儲存　長期攝入含霉菌毒素或增患癌風險

開門七件事「柴米油鹽醬醋茶」為居家必備。但本港天氣潮濕炎熱，須小心存放調味品。消委會日前按倘調味品的主要成分、特性及使用方法，建議市民不同儲存方式，例如乾燥調味品及食油，不宜存在雪櫃，應放置在陰涼處；以黃豆製成的調味品例如豆豉、麵豉醬等，則建議冷藏減慢變壞。 消委會提醒，調味品倘已發霉應整瓶丟棄、切勿食用，因輕則或引致腸胃不適；長期或過量攝入含霉菌毒素的變壞食物，將有機會增加患癌風險，抵抗力較弱的人士，例如兒童、長者及長期病患者，食用發霉食品更可能引發嚴重感染甚至致命。

消委會表示，以黃豆發酵而成的豉油，因本身鹽份高、不易變壞，倘經常使用建議存在於陰涼乾燥地方。惟水分含量高的醬油，例如蠔油、叉燒醬，若不能於短時間內用畢，則建議開封後冷藏。（資料圖片）

就不同調味料有其成分及特性，消委會指出乾燥調味品以及食油均不宜放進雪櫃，因有機會令品質變壞。消委會舉例指出，乾燥調味品例如鹽、糖、蒜鹽、雞粉、生粉、胡椒粉、脫水、磨碎或完整的香料，只需放置在密封容器，保存在陰涼處即可。倘市民將其存放於雪櫃，使用時由雪櫃取出或會因溫差受潮。

食油若反覆存於雪櫃及室溫 會助長細菌

同時，食油在低溫下或會凝結或變得混濁，倘反覆從雪櫃取出並放置於室溫，容器內有機會凝結水滴，助長細菌滋生。故消委會建議，消費者可購買小瓶裝或把油倒進小瓶盛載，儲存於陰涼乾燥地方，並建議2個月內用完。

蝦醬、魚露、麵豉醬、蠔油等 建議開封後冷



而一些以黃豆製成的調味品，例如豆豉、麵豉醬、開封後發酵速度加快，會改變味道或變色，則建議冷藏以減慢發酵速度。至於蝦醬、魚露等經過鹽漬及發酵而成的調味品，雖然鹽含量高，但在炎熱潮濕環境、以及一般不能短時間內用完，因此製造商大多建議開封後冷藏以防變壞或發霉。水分含量高的醬油，例如蠔油、叉燒醬，若不能於短時間內用畢也建議開封後冷藏。

另外，一些含有香辛料，包括辣椒醬、辣椒油、XO醬、咖喱醬；花生（沙茶醬）、蛋（蛋黃醬）、奶（沙律醬）或蔬果成分（果醬）的調味品，因本身成分容易變壞，加上霉菌在水分較低的食品中仍能生長，建議開封後也應存放於雪櫃。

消委會提醒市民，倘發現調味品已發霉應整瓶丟棄，切勿食用。（資料圖片）

然而，同樣由黃豆發酵而成的豉油，由於本身鹽份高、不易變壞，若經常使用，建議存放於陰涼乾燥地方即可；相反，倘開封後隔一段長時間才再使用，為免受潮濕或較熱天氣影響，亦建議冷藏以免變壞發霉。



濃度高的酒和醋一般只需存放陰涼處即可



至於酒精及醋酸，能抑制細菌、霉菌等微生物生長，濃度高的酒和醋一般只需存放陰涼處即可。不過，一些風味酒及醋可能加入了其他食材，會降低了酒精和酸的濃度，建議開封後存放於雪櫃。茄汁產品方面，因為番茄含天然酸性，加上茄汁已加入食醋，提升了酸度，若開封後可於2星期內用完，則不一定要存放於雪櫃。

消委會指出，市民除留意產品標籤列明的具體建議外，亦可留意包裝上「此日期或之前食用（USEBY）」或「此日期前最佳（BESTBEFORE）」，因兩者意義有所分別。調味品於未開啟前，若過了「此日期或之前食用」期限，食材即使外觀和味道正常，但可能已出現引致食物中毒的微生物及它們所產生的毒素；相反，標示「此日期前最佳」的食物，例如大部分調味品，過期後雖然質素下降，但一般仍可安全食用。



消委會續指，調味品倘已發霉應整瓶丟棄，切勿食用。原因為即使去除肉眼可見的霉菌，但菌絲可能深入食物內層，不能憑肉眼判斷霉菌產生的霉菌毒素是否已遍布整瓶食物。市民若不慎進食了發霉食物可引致腸胃不適，長期或過量攝入某些霉菌毒素，或增加患癌風險；抵抗力較弱的人士，例如兒童、長者及長期病患者，食用發霉食品更可能引發嚴重感染，甚至致命。

消委會又提醒，市民應以清潔乾爽的食具提取調味品，確保沒有調味品殘留，瓶蓋亦須緊閉。而調味料盡量勿放置爐灶旁邊，以免煮食時，爐灶附近溫度升高，加速調味品中的油氧化，助長細菌滋生；且煮食時產生的蒸氣亦會令調味品受潮，有機會導致霉菌生長，釋放出霉菌毒素。

故指出，倘使用量不大，市民應購買較小包裝或放進於小瓶使用，開封後盡快食用完畢，不但可減低因食物變質而帶來的健康風險，亦能避免浪費以達致可持續消費。