【消委會】除菌掛卡掛章功效成疑　總幹事黃鳳嫺：不建議購買

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，不少市民亦紛紛戴上除菌掛卡、除菌襟章。消費者委員會昨日（15日）發表報告，指除菌掛卡掛章試驗環境與現實差別大，效能成疑。 消委會總幹事黃鳳嫺今日（16日）指，該類型產品測試是於封閉及可控制空間，與實際日常生活環境不同。她認為市民如用同樣金錢購買防疫物品，不建議購買這類產品。

黃鳳嫺今日於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，除菌掛卡、襟章等產品測試環境為封閉，如房間甚至箱子內。然而消費者日常會外出，與測試環境不同，試驗難以與實際情況相提並論。她又直言，該類產品「老人院都未必適用，因為老人家都會活動」。

她又指，不少家長都會為子女將除菌掛卡等「好似護身封咁貼晒上身」，然而這類產品普遍有效成分為二氧化氯，若濃度較高時可能會令小童鼻腔、呼吸道、喉嚨和眼睛不適。

黃鳳嫺認為市民如用同樣金錢購買防疫物品，不建議購買這類產品。（資料圖片／黃舒慧攝）

黃強調，本地專家及海外組織均稱未有足夠證據可有效對抗病毒，擔心市民自覺已使用除菌掛卡等，因鬆懈反而增加可能感染病毒的風險。她又建議「同樣金錢做防疫，就不建議購買這類產品」。

另外，黃鳳嫺指接獲不少有關外賣平台的投訴，反映這些平台有很大改善空間，如有問題不肯退錢等。她呼籲市民下單前要看清條款，留意有否存在「魔鬼細節」，亦要保留訂單截圖；而食物送抵後如有傾側、滲漏等，須先拍下照片作證。