【消毒酒精、濕巾選擇攻略】COVID-19新型冠狀病毒肺炎在香港再度肆虐，不少人都四出搜購口罩、消毒酒精、濕巾等防疫用品，但原來並非所有消毒用品都對新型冠狀病毒有效！小編就整合18款有用的消毒用品，大家網購時不妨留意一下！

市面防護用品如口罩、消毒酒精、濕巾等用品都成為搶購對象(資料圖片)

本港新冠肺炎疫情近日再見嚴峻，消毒用品再作為搶手貨。不過大家「出手」前要想清楚，事關並非所有標榜「消毒」的用品都有效對付新冠病毒，新加坡國家環境局早前就歸納出對新冠病毒有效的消毒用品成份，又推介了18款消毒用品，網購時可以留意一下。

有效成份及對冠狀病毒有效的濃度（點下圖放大） ▼▼▼

18款消毒用品如下 ▼▼▼

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新加坡國家環境局推介的18款消毒用品，多款都沒有在香港出售，須在網上購買。惟大家要留意網購網站使用條款，例如美國Amazon有酒精成份或部份化學物質產品，都不能送到香港，集運亦如是。

為了有效對抗病毒保護自己，大家今日起購買消毒用品時，緊記要留意其標籤上的成份了，例子如下：

消委會測試6款含有毒甲醇 7成半濃度比聲稱低

消委會早前測試發現，市面24款消毒酒精樣本6款有甲醇，另7成半樣本酒精濃度比聲稱低。甲醇（Methanol）是含有毒性的有機溶劑，進入人體後可導致中毒、中樞神經系統症狀、代謝性酸中毒，長期吸入甲醇更有可能導致失明和腎衰竭。

▼▼▼ 6款含甲醇樣本 ▼▼▼

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更多詳情：消委會測試6款消毒酒精含有毒甲醇 7成半濃度比聲稱低

消委會購買及使用消毒酒精8大Tips

除了留意標籤成份，本港消委會之前測試市面消毒酒精時，亦提出購買及使用消毒酒精注意事項，以免發生意外得不償失，大家記得看看安全指引了。

▼▼▼ 消委會購買及使用消毒酒精8招 ▼▼▼

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大家網購後也要留意，因包裹表面可能附有病毒，取件時必須小心，做足以下7項措施，連拆件時間都要「擇日」，有備無患！

▼▼▼ 網購包裹清潔消毒7大重點 ▼▼▼

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新冠病毒在各物品存活時間如下 ▼▼▼

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