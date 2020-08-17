消委會｜全部薯片含致癌物　Topvalu薯片、Five Guys薯條超標最勁

本港新冠肺炎疫情持續，在疫情肆虐下，不少市民盡量足不出戶，薯片、蝦條等零食或成為熱門的食品。消費者委員會測試市面上77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等零食樣本，除1款蔬菜脆片及6款蝦片外，所有本均含有可致癌物質丙烯酰胺，當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高，逾3成超出歐盟標準。最高一隻屬百貨公司永旺旗下品牌的Topvalu Best Price Potato Chips Salt Flavor，每公斤含2614微克丙烯酰胺，為眾多樣本之冠。

消委會測試了29款預先包裝薯片及薯條樣本，全部檢出丙烯酰胺。（消委會提供）

同時，近乎全部預先包裝薯片、薯條樣本屬於高脂肪食品，其中3款樣本的總脂肪含量，比食安中心所訂高脂食物參考水平高出1倍有多。至於預先包裝蝦片及蝦條、粟米脆片及栗米條、藜麥片樣本在是次測試中丙烯酰胺及總脂肪含量相對較低，但此3類的平均鈉含量較高，過量攝取鈉有機會增加患高血壓風險。

薯片薯條全檢出丙烯酰胺 3成超出歐盟標準

消委會測試了29款預先包裝薯片及薯條樣本，全部檢出丙烯酰胺，含量由每公斤12微克至2,614微克，相差超過216倍，其中9款（31%）的丙烯酰胺含量高於基準水平，含量最高的樣本比基準水平超出近2.5倍。

而10款購自餐廳、快餐店及小食店的非預先包裝即食薯條、薯格及薯餅，其中3款（30%）樣本超出基準水平。各樣本的丙烯酰胺含量介乎每公斤38微克至964微克，相差約24倍，最高為連鎖店Five Guys的大包裝炸薯條。整體而言，預先包裝的薯片、薯條的丙烯酰胺平均含量，比非預先包裝的為高。

消委會檢出82%（55款）預先包裝香脆零食樣本屬於高脂，當中以預先包裝薯片及薯條類最嚴重。（消委會提供）

8成包裝薯片薯條樣本屬高脂

根據食安中心的高脂食物參考水平，每100克食物總脂肪含量高於20克，便屬高脂食物，攝取過多脂肪會增加患心血管病的機會。消委會是次檢出82%（55款）預先包裝香脆零食樣本屬於高脂。當中以預先包裝薯片及薯條類最嚴重，除1款外，全部均屬高脂，當中3款更逾每100克食物40克水平，即比高脂標準超出1倍。

而「即炸即吃」的非預先包裝樣本總脂肪含量介乎每100克10.0克至22.7克，平均含量為每100克15.2克，其中2款屬於高脂肪食物，該2款檢出的丙烯酰胺含量同樣超出歐盟法規的基準水平。整體檢測結果顯示，預先包裝類薯條、薯條類食品樣本總脂肪平均含量（30.5克），比非預先包裝的薯條、薯格及薯餅類樣本高出1倍。

近乎全部預先包裝薯片、薯條樣本屬於高脂肪食品，其中3款樣本的總脂肪含量，比食安中心所訂高脂食物參考水平高出1倍有多。（資料圖片）

蝦片蝦條類幾乎全部屬高鈉 一包高達每日上限7成

根據食安中心的高鈉食物參考水平，每100克食物的鈉含量高於600毫克，便屬於高鈉。消委會以每100克平均計算，預先包裝蝦片及蝦條（924毫克）、藜麥片（746毫克）、粟米脆片及粟米條（614毫克），此3類零食均屬高鈉。4款（31%）蝦片及蝦條類的鈉含量，每100克逾1,000毫克，其中1款聲稱來源地為馬來西亞的蝦條，進食一整包（105克），便會攝入1,386毫克鈉，達每天攝取上限約7成。

消委會建議市民小心控制食用次數和分量，與親友共享或分批食用，已打開的零食應儲存在密封的食物盒或密實袋，不需於一天內吃完。消委會亦提醒，無論預先包裝或非預先包裝的香脆零食，其丙烯酰胺含量差距極大，市民應盡量選擇丙烯酰胺含量較低的產品，以減低健康風險。