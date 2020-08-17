消委會│有9款奶粉含致癌物縮水甘油酯　meiji、雪印榜上有名

父母總希望嬰兒健康成長，為子女挑選最好的嬰兒配方奶粉。消費者委員會今日（17日）出版的新一期《選擇》月刊，檢測15款預先包裝嬰兒配方奶粉，發現全部樣本均驗出污染物氯丙二醇（3-MCPD），根據聯合國、世界衞生組織、歐洲食物安全局的報告，長期每日攝入過量的3-MCPD，會損害腎功能和影響雄性生殖系統。 此外，消委會又指，3-MCPD以氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE）的形態，以及基因致癌物環氧丙醇（gylcidol）以縮水甘油酯（gylcidyl esters,GE）的形態存在於棕櫚油和嬰兒配方奶粉等食材上，而環氧丙醇具有基因毒性及致癌性，會以縮水甘油酯（GE）存在於食物，消委會在是次檢測有9款樣本檢出GE，當中包括meiji及雪印。

消委會指，全部15款樣本均檢出3-MCPD，份量為每公斤13至120微克，若以一般一個月大，體重4.3公斤嬰兒為例，歐洲食物安全局的每日容許攝入量為8.6微克。消委會續指，檢測值最高的1款樣本，每公斤奶粉的3-MCPD含量為120微克，若按奶粉罐上的建議餵奶量餵哺嬰兒，1個月大嬰兒每日共進食約106克奶粉，從中攝入的3-MCPD，已超過歐洲食物安全局的每日最高容許攝入量。

消委會的調查又發現，全部樣本均含微量的鉛，不過符合《2018年食物攙雜（金屬雜質含量）（修訂）規例》，以及食物法典委員會標準的上限，有關含量應不會對嬰幼兒健康構成風險。

消委會強調，嬰兒配方奶粉並非普通商品，是影響嬰兒長遠健康的重要糧食，為提升嬰兒配方奶粉的安全水平，政府有需要密切留意國際間的發展，適時檢討並考慮在香港引入相關食物安全標準和規管安排。