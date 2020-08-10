消委會應測試更多防疫產品及服務

大疫當前，市民嘗試不同方法防疫，不少防疫用品及服務更是成行成市。但正因市民對疫情的恐懼與缺乏準確資訊，容易購買成效不如標榜一樣的產品或服務，反而危及自身健康。要更正市民對防疫用品及服務的迷思，消委會責無旁貸。

本港上月迎來疫情第三波，曾連續多日確診個案破百，社區傳播情況嚴重，自然再次喚醒公眾的防疫意識。特別因第三波疫情源頭、傳播地點眾多，涉及不同類型的處所（如食肆、住宅、商場等），刺激對處所消毒服務的需求。

坊間提供的消毒服務種類眾多，價錢更可謂豐儉由人。據《香港01》報道，近期流行霧化消毒服務有價有市，以消毒1,000呎以內食肆為例，有關服務的價錢可介乎1,500元至9,000元不等，其中收費最貴的一間更稱因近日訂單不斷，在人手緊張下再須將急單加價近倍，可見背後需求不少。無獨有偶，這些服務均以專業認證、專利等作標榜，聲稱能進行更有效、對人體無害的深層消毒。

不少住宅、商廈及食肆獲悉有確診者曾到訪後，均會選購坊間的深層消毒服務。（資料圖片）

防疫迷思下的陷阱

在消毒服務以外，抗菌塗層亦是另一流行的防疫服務。捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室顧問洪思聰回覆《香港01》，指自第三波疫情來有關服務訂單急增五成，主要涉及商廈、辦公室及住宅等處所，而近日亦有疑似個案的相關未查詢，認為顧客擔心「中招」起見，希望購買有關服務防範未然

市民防疫心切，一擲千金謀求安心，似乎純屬你情我願的交易，理應為自由市場所容許。然而，當這些防疫服務的效果未如其標榜所言，甚至對存在健康風險，而公眾因防疫迷思、以及欠缺正確資訊下蜂湧購買，這便損害了廣大消費者的權益、甚至公眾福祉，問題需要正視。諸如有專家指出，霧化的深層消毒方式雖有效殺菌，惟大規模使用卻有機會讓人吸入，化學物質殘留肺部將造成永久傷害。而且即使不少公司聲稱食用相關物質無毒，卻並不代表吸入無毒。如此種種，均是商家未有披露、甚至蓄意隱瞞的資訊。

其實看準社會上的防疫迷思，類似標榜專家認證及專業技術的防疫產品屢見不鮮。香港電台節目《鏗鏘集》早前曾探討如天然殺菌噴霧、除菌卡及空氣清新機等防疫用品的實質功效，當中透過委託大學講師進行實測、第三方認可實驗室測試等方法，發現有部分消毒噴霧殺菌成效未如理想，甚至存在人類有機會過敏的物質，嚴重的患者有機會喉嚨腫脹、堵塞氣管而死。至於除菌卡及空氣清新機，實驗則發現戴與沒戴相關產品，均收集到相近數量的金黃葡萄球菌及霉菌，即使在實驗室內測試，殺菌效果亦不顯著。

消委會曾測試掛章

消委會上月中亦公布檢視市面上14款「除菌掛卡掛章」的結果，發現此類看似使用方便的產品，不少的平坦殺菌率均與其標榜有明顯差距，而且其聲稱效能只普遍適用於特定環境（如廠商設定的密閉試驗環境），亦有着不少使用注意事項。此外，消委會亦批評供應商提供的產品功效證明理據牽強，產品實際的防疫功效成疑。

當然，並非坊間所有的防疫產品與服務均有「詐」，市民大可照樣購買。然而，防疫產品與服務眾多，惟質素不僅是良莠不齊，更有機會涉及虛假說明，實在侵害消費者權益。更可況在防疫迷思下，市民容易衝動消費，在缺乏相關產品及服務的準確資訊下，市民不單止有所「蝕底」，更有機會賠上健康安危。作為關注消費者權益的消委會，應該對更多防疫產品進行測試，保障市民不會誤墮陷阱。