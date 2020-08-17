全民檢測｜延期至最快8月31日展開　18區各中心每小時需採200樣本

政府推出的全民自願病毒檢測原定最快於8月24日（下周一）展開，西醫工會會長楊超發今日（17日）透露，政府最新電郵顯示全民檢測計劃需延期至最快8月31日才展開，為期兩周，他估計延期的原因是物流方面需時準備。 楊超發估計，每間採樣中心每小時需採集150至200人的樣本，才能達到政府的500萬人檢測目標。

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西醫工會會長楊超發透露，政府最新電郵顯示全民檢測計劃需延期至最快8月31日才展開，為期兩周，他估計延期原因是物流方面未準備好。

他續指，分布於18區的採樣中心朝八晚八運作，預計每區有約10間中心，目前傾向全部由醫護採樣，毋須市民自行採集。

政府早前稱目標是有500萬市民接受檢測，楊超發估算，中心每小時需採集150至200人的樣本才能達標。

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楊超發日前透露，他於上周六晚（15日）收到政府的最新電郵，顯示政府將以時薪800元、600元及300元，招募醫護擔任採樣中心主管、副主管及收集員，而醫生、牙醫、護士、中醫、醫學生及學護等，都是當局招募的對象。他相信醫生料擔任中心的主管崗位，負責確保採樣程序準確。

政府計劃招募的人手規模達2,000人，楊超發估計，各區約有100人當值，料每一區可開設約10個採樣中心，而採樣中心地點，可能是各區的社區中心及公用戶外場地如籃球場、平台等。楊超發稱，戶外場地空氣較流通，但需面對天氣等不穩定因素，而室內地方則不設負壓系統，啟用前或需先加強室內通風。

楊超發稱，時薪800元雖較醫管局聘請兼職醫生逾千元低，若增加至約2000元能夠吸引更多醫護加入，但他稱不會要求加薪，「當一齊打仗（抗疫）。」他又稱醫護助政府採樣，不幸染疫理應獲保險保障，暫未有定案，仍要與政府商討細節。