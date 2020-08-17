新冠肺炎｜「宏記」工作易手　工會憂新貨櫃休息室空間狹窄再爆疫

本地第三波疫情持續，當中葵涌碼頭出現爆發群組，宏記港務操作公司多人染疫，全員120人需要隔離檢疫，期間由另一間公司接手職務。據悉，接手公司的數十名員工已投入工作，承辦商亦設置新的貨櫃休息室，更為接手員工每日加薪200元；有工會質疑空間僅得400多呎，空間仍然十分狹窄，質疑會造成二次爆發，促增加休息室數量。

葵涌貨櫃碼頭群組昨日新增34宗個宗，當中33人為承辦商宏記港務操作公司職員，至今累計55名碼頭職員染疫，而宏記的120員工更需全體檢疫。據了解，接手宏記職務的為現創有限公司，由青衣9號碼頭抽調至2號碼頭，日薪加200元，目前已有數十人投入工作。

工會指新接手公司已放置兩個貨櫃箱，供工人作休息。（業內人士提供）

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指，由於宏記的休息室已全面停用，新接手公司昨晚已放置兩個貨櫃箱，供工人作休息用途。他指，休息室僅得400多呎，但要容納幾十人休息，質疑內面空間狹窄，非常擔心會再次出現爆發群組，「如果用返以前方式，只係故態復萌，再次造成二次爆發」。

部分工人需工作48小時甚至72小時



他又透露，現時工友人心惶惶，但由於人手不足，部分人需工作48小時、甚至72小時，形容是「非人生活」，根本無法避免使用休息室，希望碼頭公司、外判商正視相關問題，增加休息室數量，內面的床位有一定距離。