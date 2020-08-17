新冠肺炎｜貨櫃碼頭群組爆發　許樹昌：休息室狹窄　環境或受污染

第三波新冠肺炎疫情持續，葵涌貨櫃碼頭群組昨日（16日）新增34宗個宗，累計55名碼頭職員染疫。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（17日）於電台節目表示，由於工人休息室環境狹窄，空氣未必流通，相信現時的群組爆發，與環境受到污染有關。他建議，碼頭大爆發的位置，應暫停運作消毒。 職工盟統籌幹事王宇來表示，碼頭的員工休息室環境擠逼「床貼床」，工人會流輪使用碌架床，「張床永遠唔會凍」。他直言：「極之懷疑室內人傳人」，工人亦心知或會爆發疫情。他認為，現時碼頭受疫情影響的部分，應暫時停止運作消毒，並更改工作流程，減少過多人流聚集的情況。

懷疑工人工作或有與船員接觸而感染

昨日新增的34宗葵涌貨櫃碼頭個案，其中33人為承辦商宏記港務操作公司職員。許樹昌於港台節目《千禧年代》表示，由相片可見，休息室環境狹窄，空氣未必流通，工人又需共用廁所，相信現時的群組爆發，與環境受到污染有關；同時各人又再互相傳染。他又懷疑，由於工人工作時或與船員有接觸，亦有可能經此受感染，現時需採取樣本，了解病毒源頭。

許樹昌又稱，由於工人會共用碌架床，相關工人都可能屬緊密接觸者，需要檢疫。他建議，碼頭大爆發的位置，應暫停運作消毒。

許樹昌相信，現時的群組爆發，與環境受到污染有關。（資料圖片）

王宇來於同一節目表示，宏記已暫停操作，原本由其負責的工作，由其他工人負責，現時碼頭仍可維持運作。

碌架床全日輪流使用「張床永遠唔會凍」

王宇來指，工人完成工作後，會約20人一同到休息室，由於各人已疲累，相信衛生防範未必高，工人早已心知或會爆發疫情。他續指，碼頭全日24小時運作，由於休息室空間有限，碌架床全日輪流使用，形容「張床永遠唔會凍」，即使一般傷風、感冒，亦容易傳播。

王宇來又指，6號碼頭、9號碼頭都各有同類型休息室。他建議，碼頭受疫情影響的部分，應暫時暫停運作消毒，並更改工作流程，減少過多人流聚集的情況。

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