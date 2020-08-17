新冠肺炎│港大團隊揭一種化合物可阻病毒複製　為研藥提供新方向

香港大學微生物學系團隊最新研究發現，一種名為「ACA」的小分子化合物有助抑制病毒複製，包括現時流行的新型冠狀病毒、中東呼吸綜合症冠狀病毒、甲型流感病毒等。 團隊指，今次發現可為研發抗病毒藥物提供新的方向，以廣泛地治療病毒感染，但現階段並未計劃做人體臨床研究。研究成果已在國際科學雜誌《科學進展》（Science Advances）上發表。

港大微生物學系講座教授袁國勇、研究助理教授袁碩峰及其團隊最新一項研究，發現廣泛存在於病毒蛋白的氨基酸基序「YxxØ」，與宿主「AP2M1」存在相互作用，團隊成員形容「AP2M1」似巴士一樣，病毒會利用巴士運載產生出來的病毒蛋白。

研究發現，一種名為「ACA」的小分子化合物，能夠防止病毒利用「AP2M1」運送蛋白，令病毒蛋白運送到錯誤的目的地，從而有效抑制病毒的複製量。

新冠病毒、MERS病毒、流感病毒均適用

團隊分別在細胞模型及小動物模型上做測試，結果發現多種致命的病毒均適用，包括目前流行的新型冠狀病毒、中東呼吸綜合症冠狀病毒、甲型流感病毒、寨卡病毒和愛滋病病毒。

團隊稱，是次研究發現了新型廣譜抗病毒藥物的靶標，日後若將化合物「ACA」改良，或成為治療新冠病毒及其他病毒感染的潛在方法，惟團隊暫無計劃進行人體臨床研究。研究成果已在國際科學雜誌《科學進展》（Science Advances）上發表。