袁國勇團隊分析患者基因　證第三波新冠疫情與菲律賓哈薩克有關連

本港自7月初迎來新型冠狀病毒肺炎第三波疫情，香港大學微生物學系團隊一項研究，分析7月7至14日32個本地個案患者的基因，發現當中29人的基因序列與4宗來自菲律賓的輸入個案序列相近，另有一家三口的基因序列則與哈薩克的輸入個案最相似，相信第三度疫情並非由之前個案遺下的隱形傳播鏈有關，而是由輸入個案引發。 研究同時發現本港患者獨有的基因突變，在GISAID（全球病毒基因資料庫）亦難以找到，團隊認為反映本地個案與輸入個案仍有重要的差異，兩者之間未知的連繫仍有待研究。

港大微生物學系講座教授袁國勇（右）、臨床副教授杜啟泓（左）及團隊分析患者病毒基因，望了解第三波疫情源頭。（資料圖片／林若勤攝）

港大微生物學系講座教授袁國勇、臨床副教授杜啟泓及其團隊最新一項研究，分析了本港新型肺炎確診患者的病毒基因，發現第一波疫情、即以內地及亞洲地區輸入個案為主的患者，其序列未發現全球流行的基因突變D614G，至第二波疫情，即三、四月歐美輸入個案為主流時，逾7成患者均有D614G突變。

至於第三波疫情，港大團隊分析當中50個患者病毒基因序列，涵蓋6月22至7月14日確診的18宗輸入個案，以及7月7至14日確診的32宗本地感染個案，發現患者基因全屬GR病毒株，本地個案可分為兩大群組。

「HK1」群組與菲國個案相似 「HK2」家庭群組與哈薩克有關連

其中「HK1」群組共29人，患者基因與4宗來自菲律賓的輸入個案最有關連，但此群組有五種基因突變，在GISAID難以找到，當中兩種突變即使在菲律賓的個案亦未找到。另一群組「HK2」是同一家庭的三名確診者，他們的序列與哈薩克輸入個案最有關連，但亦發現一種獨有的突變，未在哈薩克個案中找出。

研究團隊指出，第三波疫情的本地個案基因序列與輸入個案更相似，料不會是6月之前的個案的隱形傳播鏈所引發，不過由於港患者有獨有的突變，反映本地個案與輸入個案之間仍有重要的差異，有待找出當中未被發現的連繫，以查出今次爆發的源頭。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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本地個案與政府放寬防疫、食肆聚會急增有關

團隊指，D614G突變的傳染力及病毒複製的能力較高，又認為本港現新一波夏天疫情有數項因素，包括港府放寬防疫措施後，與食肆相關的聚會急增，促使病毒人傳人；而獨特的基因突變亦有可能增加病毒存活力及傳播能力。至於夏天的溫度與濕度上升是否有影響，則有待研究。

團隊認為，透過於邊境及機場的源頭管制是預防輸入個案的重要措施，而市民亦應繼續全民戴口罩，保持社交距離，特別需注意在食肆內的防疫措施。研究結果已在醫學期刊《臨床傳染病期刊》（Clinical Infectious Diseases）上發表。