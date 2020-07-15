新冠肺炎｜港大研究揭通風差可致空氣傳播　儼如與患者零距離接觸

新冠肺炎繼續肆虐全球，近日世界衛生組織發新指引，指不能排除新型冠狀病毒可以在室內透過空氣傳播的可能性。 香港大學機械工程系一項最新研究也證實，室内空氣流通不好、通風不足，可導致病毒在室内經空氣傳播，團隊研究湖南巴士上傳播的案例，發現傳播距離可以遠至9.5米。 香港大學機械工程系建築環境講座教授李玉國指出，若通風不足，就如同與一名患者零距離接觸一樣，感染風險很高。他建議市民應避免到通風差的室內場地，最好購買外賣而非在餐廳進食，而有關場地負責人也應改善通風。

香港大學機械工程系建築環境講座教授李玉國。 （港大醫學院提供）

一般而言，醫生及科學家認為新冠病毒主要透過飛沬傳播，傳播距離約1.5米。李玉國教授的團隊聯同廣州疾控中心、湖南疾控中心等合作，對廣州一家餐館、湖南兩輛巴士和東京的鑽石公主號郵輪於1月至3月間發生的三個新冠肺炎爆發個案，進行流行病學和環境參數研究，分析個案中病毒經空氣傳播的途徑。李玉國在一個網上會議指出，研究發現，鑽石公主號在2月5日起實行隔離檢疫，此後都沒有發生不同船艙之間的傳播，反映船艙中央空調系統沒有引致交叉空氣傳播。

三個互不相關的家庭在同一家餐館用餐，最後三家都有人受感染（右圖最右方的三張桌子）。而餐廳內其他顧客及員工未有受到感染，是因為餐廳內有多部冷氣機，不同冷氣機吹出的空氣會形成「氣泡」，其他人的餐桌並不在「出事」的氣泡内，反而該三個家庭則被同一個「氣泡」的空氣包圍。 （會議截圖）

三個互不相關的家庭同一家餐館用餐都感染

而廣州一家餐館、湖南兩輛巴士的例子都證明了遠距離空氣傳播的可能性。李玉國表示，在廣州餐館中，三個互不相關的家庭在同一家餐館用餐，雖然坐在毗鄰，但期間沒有密切接觸，沒有同時間去洗手間，也無一同坐升降機，最後三家都有人受感染。李玉國認為，該餐館的通風量僅為每人每秒1升，令遠距離的空氣傳播發生，而餐廳內其他顧客及員工未有受到感染，是因為餐廳內有多部冷氣機，不同冷氣機吹出的空氣會形成「氣泡」，其他人的餐桌並不在「出事」的氣泡内，反而該三個家庭則被同一個「氣泡」的空氣包圍。

另外，一名青年由湖南長沙坐了一輛大型巴士和一輛小型巴士，分別感染到7人和2人，坐得最遠的感染患者與病源患者相距9.5米。李玉國指出，大型巴士的通風量為每人每秒1.7升，小型巴士則為每人每秒3.2升，以致感染風險有別，而有戴口罩的乘客在事件中都無受到感染。被問到病毒在通風差的室內場地可飄到多遠，他稱需視乎冷氣的位置、送風量等而定。

一名青年（圖中紅色者）由湖南長沙坐了一輛大型巴士和一輛小型巴士，分別感染到7人和2人，坐得最遠的感染患者與病源患者相距9.5米。 （會議截圖）

李玉國稱，研究證明不管距離遠近，空氣傳播都可以發生，醫護人員最好戴上N95口罩；而若通風不足，就如同與一名患者零距離接觸一樣，感染風險很高。他稱，室内低於每人每秒3升的通風量，有機會導致遠距離空氣傳播；相反每人每秒8-10升的通風量，可能足以把遠距離空氣傳播的感染風險減至較低。

他指出，香港人時常留於室內地方，包括公共交通工具、餐廳、商場、工作場所等，如市民發現某處通風不好，應避免停留，「例如即使喺遠處，都聞到人哋嘅氣味，就係流通差」。近日多宗個案，患者都曾到街市，李玉國坦言，街市內有不同肉類的味道，或令人更難分辨有無聞到他人的氣味。他補充，伊利沙伯醫院出現院內爆發，但由於醫院通風好，估計非空氣傳播。被問到打邊爐會否產生空氣傳播，他稱較難判斷。

李玉國坦言，街市內有不同肉類的味道，或令人更難分辨有無聞到他人的氣味。 （資料圖片／余俊亮攝）

另外，李玉國建議市民現階段避免到餐廳進食，買外賣較好；任何形式的室內社交聚會都應避免發生在沒有有效通風的場所進行。他也提倡室內場地的負責人改善通風，如果有窗就應開窗，「現在通風要求只要每人每秒2.9升，但沒有考慮傳染病問題」，也可在房間內安裝二氧化碳（CO2）感測器，顯示二氧化碳濃度，濃度超過1000 ppm可能表明房間通風不足。