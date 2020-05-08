港大研究揭新冠病毒較沙士更易感染眼結膜　用手捽眼或成傳播途徑

香港大學公共衞生學院研究團隊最新一項研究，利用在實驗室培養出的人類呼吸道及眼結膜組織，對比新型冠狀肺炎病毒與其他幾種病毒的感染程度。結果顯示，新型冠狀病毒的感染程度與2009年豬流感大流行相若，新冠病毒亦較沙士更易感染人類的呼吸道及眼結膜。 團隊認為，研究解釋了新型肺炎較沙士更高傳染性的現象，並反映眼睛可能是感染新型肺炎的重要途徑之一，提醒市民在公共場所應避免用手接觸眼睛，以免病毒經手接觸傳播。研究文章已在知名醫學期刊《刺針呼吸道醫學》發布。

港大醫學院的研究團隊成員包括：（圖左至右）公共衞生學院譚華正基金教授席（醫療科學）兼病毒學講座教授裴偉士教授、病理學系臨床教授黎國思教授、公共衞生學院副教授陳志偉博士，以及公共衞生學院助理教授（研究）許珮茵博士。（港大醫學院公共衞生學院圖片）

港大醫學院公共衞生學院的研究團隊利用在實驗室培養到的人類呼吸道和眼部組織，對比新型冠狀病毒、沙士病毒、H5N1禽流感病毒、2009年豬流感大流行的H1N1病毒、以及中東呼吸綜合症MERS病毒，共五種病毒的感染情況。

新冠病毒傳染力與豬流感相若

研究結果顯示，新型冠狀病毒與豬流感的感染程度相若，而若與2003年沙士病毒比較，新冠病毒較沙士更容易感染人類結膜及上呼吸道。團隊認為，研究有助解釋為何新型肺炎的傳染性較沙士更高。公共衞生學院副教授陳志偉博士指出，結果顯示眼睛有可能是人類感染新型肺炎的重要途徑。

由於公共衞生學院早前一項研究顯示，新冠病毒可在不銹鋼、玻璃等存活較長時間，今次研究進一步顯示，若手部接觸過受污染的表面，再擦拭眼睛，病毒有可能透過手部接觸傳播。研究結果意味大眾應該避免在公共場所接觸眼睛，市民亦應定期以肥皂、水或酒精搓手液潔手，以防新冠病毒意外傳播到眼睛及鼻。

是次研究成果已在知名醫學期刊《刺針呼吸道醫學》發布。