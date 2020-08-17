本地創科公司研非酒精噴霧　殺99.99%新冠病毒　實測有效12小時

本地創科公司與馬來西亞大學的世衞合作實驗室，以人體抽取的新型冠狀病毒作檢測，證明其研發的不含酒精的消毒噴霧及搓手液能夠30秒內殺滅99.99% 的新型冠狀病毒，原理是噴霧內的苯扎氯銨（Benzalkonium Chloride)能夠破壞新型冠狀病毒的雙層細胞膜，而且經測試後12小時仍然有效。 公司表示，已經將各1,000枝的噴霧送到東區及瑪麗醫院供醫護人員試用，「幫到醫護，即係幫到香港。」

噴霧及搓手液必須要等待變乾後才能發揮效用。（龔嘉盛攝）

柏橋生物科技公司在6月與馬來西亞大學合作，利用其一所與世界衛生組織有伙伴合作關係的生物安全研究中心，以由人體抽取的新型冠狀病毒(SARS-COV-2)作檢測。他們發現，含有苯扎氯銨成份的QUAC2的配方，能夠破壞新型冠狀病毒的雙層細胞膜。

公司技術總監蔡崢鳴稱，馬來西亞大學是當地政府指定研究新冠病毒的機構，所以能夠在患者身上抽取的病毒培植出10個病毒，然後再以噴霧作測試。

由於噴霧的配方有wetting（潤濕）技術，能夠減低物品的表面張力，即使不平的表面亦能夠穩定依附，金屬、布料、木材等也能夠使用。公司將噴霧噴在表面後，每0小時、4小時、8小時如此類推作測試，聲稱在12小時後噴霧仍然能夠在30秒內殺滅99.99% 的新冠病毒，而且通過經濟合作暨發展組織（OECD) 的口服安全及皮膚刺激性測試，配方對人體無害。

公司總裁潘柏恒指出，他們相信噴霧可以應用在醫院中，例如醫護人員的保護衣長時間不能夠更換，若保護衣能夠噴上噴霧便可以提供多一重保護。但值得留意，噴霧可以遭水或酒精等洗去，故洗手或清潔後便要補噴。潘柏恒透露，將各1,000枝的噴霧送到東區及瑪麗醫院供醫護人員試用，「幫到醫護，即係幫到香港。」

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