新冠肺炎｜2度確診？　IT男4月中康復　月初遊西班牙後疑再感染

本港疫情持續爆發，港府今（17日）延長口罩令及晚市禁堂令等安排，衛生防護中心公布，本港今新增44宗確診個案，累計增至4,525宗。其中有63人染疫的葵涌貨櫃碼頭群組，再多兩名司機確診，但並非來自連環爆疫的「宏記港務」，但「宏記」亦有一名員工初步確診。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君又公布指，曾於3月底確診、在港從事IT的33歲男士，4月中康復後，於本月經倫敦前往西班牙旅遊，隨後返港進行檢測後，再驗出呈陽性結果，當局需再為其進行測試及基因排序分析。

張竹君（左）今日主動披露，一名4月中已康復患者，本月外遊西班牙返港後對病毒檢測呈陽性反應。（盧翊銘攝）

截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增 44 宗確診個案，其中 13宗屬輸入個案，8宗是印度返港人士、兩宗是印尼外傭、1宗從埃塞俄比亞返港的空中服務員，以及俄羅斯海員、俄羅斯人士各一。

20宗與本地相關個案中，張竹君提到，當中有16宗屬家庭群組，兩宗來自葵涌貨櫃碼頭，分別是一名吊車司機及貨車司機，各於4號及8號碼頭工作，惟所屬公司與宏記無關。張又指，宏記群組再多一人初步確診，該人於送往檢疫中心前已發現發燒，遂轉送醫院；另旺角長興大廈2樓再多一名印傭證實確診。

IT男康復至再中招相隔僅約4個月

張竹君又特別提到，在港從事IT工作的33歲男士(個案編號：564)，曾於3月底確診，4月中測試時連續兩個樣本陰性，隨後已於4月26日康復出院。該男子於本月6日經倫敦前往西班牙旅遊，返港進行測試時發現呈陽性。他現時正入住亞洲國際博覽館社區醫院，未知悉是否一直帶病毒或是新感染，當局須再進行測試，或基因測試，以證是否與之前樣本一樣。

被問到是否抗體失效，她則指，要再檢視情況，「分辦有無抗體、定係新感染，抑或未清(病毒)。」

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻則指，將安排傳染病醫生替其進行檢測，包括分析基因排序及血清抗體，需要索取更多資料，才可知悉病人更多狀況。被問到是否有機會於西班牙外遊時感染，他則指，新冠肺炎是一種新病毒，該男子於首次確診並入院治療後，檢測結果呈陰性及符合相關準則始安排出院，現階段需要更多研究及測試，找出男子體內是原先的病毒，抑或再受感染。



至於其他已出院的康復病人，有否再接受檢測的需要，劉則指，無病徵者於覆診時不一定需要進行病毒測試，但會視乎病歷或病徵，如有需要，可再作安排。

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