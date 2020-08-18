食肆寒冬？大數據揭新開餐廳比執笠多1.5倍　齊柏林熱狗逆市增8店

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，政府自7月15日規定食肆晚間「晚6朝5」禁堂食後，亦曾一度於7月29日實施「全日禁堂食令」，僅維持兩日。措施已生效快近一個月，不少餐廳食肆均叫苦連天。然而，據「Openrice 香港開飯喇」（Openrice）提供的資料數據，最近3個月本港開業的餐廳比結業多，約每1間餐廳倒閉，則有1.5間餐廳開業。當中油尖旺區同為最多餐廳開業及結業的地區，共有208間餐廳開業，比結業餐廳多出30間。 至於外賣平台戶戶送表示，由於大部份港人在家工作，以往消費者較多於晚市叫外賣，近月午市的訂單有顯著增長。有餐廳店主指，曾試過於某間外賣平台接單後，才得悉無人送外賣，惟有取消訂單，卻被顧客指責；亦有餐廳指外賣平台收費不便宜，寧願派員工到附近的地點送外賣，認為現時情況下，餐廳與顧客一同「雙輸」。

新冠肺炎疫情持續，多個月來餐飲界均表示苦不堪言，但根據「Openrice 香港開飯喇」（Openrice）提供的資料數據，意外地發現無論是防疫措施開始放寬的6月、第三波爆發得最嚴重以至8月的首兩周，新開營業餐廳的數量均比結業倒閉的為多。據Openrice數據顯示，由5月底至8月首兩周，本港一共有807間餐廳開業，536間餐廳結業，即約每1間餐廳結業，則有1.5間餐廳開業。按此看來，在新冠肺炎仍然肆虐下，餐飲業界呈「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」之態勢。

油尖旺區開業餐廳比結業多30間

當中，油尖旺區同為最多餐廳開業及結業的地區，以尖沙咀及旺角的數字最為顯著。尖沙咀於5月至7月分別有15、17、25間餐廳開業，顯示近月不斷有新食肆開張。而結業的情況則完全相反，自5月有35間餐廳結業後、6月及7月分別有25和16間餐廳結業，呈現穩步下降的趨勢。

整體而言，油尖旺區近3個月共有208間餐廳開業，比結業餐廳多出30間。同樣情況並不止於油尖旺區出現，雖然中西區餐廳開業及結業的數量較少，但同樣地開業的數字較多，分別有97間餐廳開業、81間結業。

齊柏林熱狗店、易食便當、華御結逆市開分店

在政府「張弛有度」的策略下，防疫措施於近半年朝令夕改，不少餐廳食肆均無所適從。然而有危便有機，在各行各業的倒閉潮下，舖位供過於求，有連鎖食肆把握機會大舉擴張。

事實上，「齊柏林熱狗店」於最近3個月共增加8間店舖，成為擴店最多的連鎖品牌，是逆市大舉擴張的奇葩。「齊柏林熱狗店」於2015年初成立，為本地品牌食店，其多款特色熱狗受食客歡迎，如火炙芝士辣肉醬熱狗、澳式風情熱狗、芝味熱狗等。根據Openrice資料顯示，目前「齊柏林熱狗店」共有16間店舖，遍佈全港九新界；而該店Facebook專頁於7月26日公布，接下來將於大埔超級城、馬鞍山新港城開業。

除了「齊柏林熱狗店」外，「易食便當」和「華御結」亦不甘示弱，各增6間店舖。有趣的是，上述餐廳的共通點為提供外賣，店舖不設座位，因而面積較少，亦無須聘請大量員工，租金相對較易負擔，相信禁堂食令對其影響甚微。

另一邊廂，「星巴克咖啡」、雪糕店「Sweet Monster」卻各有5間店舖關閉，「Sweet Monster」更於Openrice網頁中顯示全數結業。「洪家手作 洪瑞珍三明治」則有4間門市結業。

Openrice的數據顯示，「外賣店」、「台式飲品」、「主題餐廳」、「燒臘」的搜尋量於7月份大增，至於限聚令一度放寬的5月及6月，自助餐和火鍋的搜尋量一度劇增，直至7月才有所下降，從側面可見，市民的飲食習慣隨著措施而更改。此外，中菜館及火鍋並無列入10大新增的餐廳類型，卻列為10大倒閉的餐廳類型，分別有57間中菜館及56間火鍋倒閉，情況嚴峻。

Openrice的資料顯示，「外賣店」、「台式飲品」、「主題餐廳」、「燒臘」的搜尋量於7月份大增。（OpenRice網頁截圖）

戶戶送︰港人在家工作致訂單數目上升

戶戶送表示，由於大部份港人在家工作，加上最近推出大量優惠鼓勵顧客，以使用平台及外賣自取服務，訂單數目因而有數上升。戶戶送透露，以往消費者較多於晚市叫外賣，但隨著近半年港人在家工作，午市的訂單有顯著增長，最近更因應顧客的需求，推出早餐服務供市民叫餐。

戶戶送又指，中菜及本地美食一直是港人至愛，九龍及新界等住宅較多的地區增長亦較高，但平台上最近已有近1,000間餐廳暫停營業，主要為本地及亞洲菜式的餐廳。

茶餐廳︰經平台叫外賣 顧客與餐廳「雙輸」

雖然市民近月改變飲食習慣，以叫外賣為主，然而餐廳似乎對情況感到不滿。茶餐廳店主林氏夫婦指，某外賣平台的人手不足，曾試過接單後才得悉無人送外賣，惟有取消訂單，卻被顧客指責。亦有茶餐廳店主表示，若送餐地點於餐廳附近，將選擇派員工送外賣，因外賣平台一般收取約三成的手續費。他又指，即使外賣平台向顧客提供七折優惠，價格仍然較高，反而外賣自取，或直接致電茶餐廳叫外賣更為便宜，認為外賣平台的普及，致餐廳和顧客「雙輸」。「個客又畀貴咗，我哋又賺少咗，袋晒落佢哋（外賣平台）袋。」

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼