本港新冠肺炎疫情持續，政府自7月15日規定食肆晚間「晚6早5」禁堂食後，亦曾一度於7月29日實施「全日禁堂食令」，僅維持兩日。小食店不設座位，僅提供外賣服務，措施理應影響並不大。 不過記者早前巡視尖沙咀的小食店，厚福街多間店舖都關閉，僅有三間營業，有店主指，禁令實施至今三文治的銷量減半，又指市民不願在街脫口罩進食，生意大受打搫；亦有外賣腸粉店於年初開業，指當時政府部門的員工在家工作，需時兩個多月才取得牌照，而防疫基金設有期限，因此未能及時申請資助，更試過有人假扮外賣員，騙腸粉食。

「禁堂食令一個月」系列：

禁堂食令一個月｜尖沙咀多小食店結業 腸粉店：有人扮外賣員騙食

禁堂食令一個月｜晚餐只准做外賣 荃灣茶餐廳月蝕3萬變5萬

尖沙咀厚福街一帶周五（14日）中午時段的人流不多，只有兩間食肆的門外有食客排隊等候，與以往大排長龍的情況大相逕庭。區內亦有多間食肆倒閉，當中小食店更是寥寥無幾，厚福街一帶僅得3間小食店，較著名的華記、龍津小食店均已結業。

腸粉店依賴人流 每月虧損數萬元

外賣腸粉店鄧小姐透露，其小食店於今年初開業，曾短暫品嘗過數日的蜜月期，當時每日約有5千元生意額，其後因疫情爆發，街上的人流一落千丈，計算租金、工資、材料等費用，每月虧損數萬元。然而一條腸粉售約20元，即使每日售50條僅得約1,000元的收入。

她指，雖然小食店不設堂食，但生意依賴人流，當初選址厚福街正因人流密集，沒想到社會運動完結後，一波未平，一波又起。她續指，早前疫情緩和期間，生意曾好轉回升五成，但第三波疫情爆發後再次打回原形。

曾遠赴內地學製腸粉 不願輕言放棄

雖然目前靠積蓄度日，但她堅決不願結束營業，指開業至今已累積一群熟客。她又稱自己喜愛吃腸粉，然而香港缺乏食店提供「石磨腸粉」，因而遠赴內地學習製作腸粉，並毅然辭去珠寶銷售員的工作創業，不願就此放棄。「我以前喺呢頭返工，成日都諗，如果有腸粉食就好喇。」

斥政府部門效率低 錯失申請資助時機

她又指，早前未能取得第二輪防疫基金，政府並無資助她一分一毫。她解釋，當時政府部門的員工在家工作，需時兩個多月才取得牌照，而防疫基金設有期限，因此未能及時申請資助，認為對年初開張的小食店不公平。

此外，她透露早前在接到某外賣平台的訂購後，有人假冒外賣員領取腸粉，直至另一名外賣員表明身份後，才得知受騙，幸好腸粉的數量不多，僅損失數十元。但她認為，此事反映港人的生活困難，因此不作追究。「冇計啦，可能人哋生活唔到先做到呢步，其實香港變到咁都幾可悲。」

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

小食店：三文治銷量減半

「醉香亭小食」店員林女士強調，食肆無分堂食與外賣，生意同樣受經濟低迷影響。「做外賣好生意？邊個講㗎？梗係唔掂啦！」

她指，以往午飯時間小食店外有人龍出現，「今日到兩點人影都冇隻。」她亦指，最近尖沙咀一帶已有多間較著名的小食店，如華記、龍津等倒閉，而老闆為節省成本，有時候亦親自工作，要求她提早下班。

她指，附近上班的職員已自攜食物，或買三文治卻不買飲料，有熟客亦向她解釋最近在家工作，因此較少光顧，而近月三文治的銷量已減少一半。

顧客要求觸摸紙幣後除手套洗手

她亦認為，港人的飲食習慣產生改變，指他們不願在街脫口罩進食，但燒賣魚蛋的賣點為即食，取回室內則會變冷不好吃。「以前個個督住食魚蛋幾過癮，而家要冇得邊行邊食，除口罩好危險嘛。」

她又指，部分顧客已病態恐懼病毒，既擔心店舖的環境衞生，又擔心牙籤杯隻不乾淨，更要求她接到紙幣後脫下手套洗手，才可碰觸食物。「如果我每次收完錢去洗手，未到夜晚隻手都爛啦，唔通間間舖個收銀隔離整盆水？」

市民省開支不買飲品：返公司飲水咪得囉

不願露面，在尖沙咀工作的黃先生指，最近每周僅堂食1至2次，午飯以外賣為主。他認為沒必要到小食店購買早餐，又指香港經濟不景，擔心會被公司裁員，因此需節省開支。「有得慳就慳囉，食早餐？返公司飲水咪得囉。」