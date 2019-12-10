山竹襲港海堤受損 土木工程拓展署引新技術　數日掌握損毀情況

土木工程拓展署測量部和海港工程部近年引用多種新技術，包括綜合多波束測探儀和激光掃描儀測量系統（、圖像聲納儀、無人駕駛飛機等，檢查海事設施。 海港工程部總工程師鄧啟恩解釋，一直主要由潛水隊進行水下檢查工作，惟屢受外在因素影響。他舉例，去年「山竹」襲港，綜合系統可即時為就被摧毀的西貢污水處理廠海堤，進行緊急測量工作。他預料透過種種新技術，未來可更有系統地做檢測，增加常規檢查次數。

過往由潛水隊進行水下檢查工作

土木工程拓展署現時負責維修長約127公里的海堤和防波堤，以及318個碼頭和登岸梯台。海港工程部總工程師鄧啟恩解釋，一直主要由潛水隊進行水下檢查工作，惟受多項外在因素影響，包括水底能見度、潮汐條件等。

政府於2013年引入一套涉300萬的綜合多波束測探儀和激光掃描儀測量系統，再於去年年初優化系統，加入傾斜安裝，去年共使用18次。鄧啟恩指，綜合系統一小時可巡查1.5公里，而工程人員於測量船的螢幕上，可看到附近海面上、海底的海事結構三維數據，繼而作初步評估，大大提升了工作成效，又免卻了派潛水員到惡劣環境下涉及的風險。



鄧啟恩指，以往颱風過後，基於安全、水質問題，需待數日後才能進行檢測，但機器即日便可使用。他以去年超強颱風山竹襲港災後為例，西貢外海堤受損，利用綜合系統數日內已掌握受損毀的情況，「我們可更快完成修復工程，今年初進行，第二季尾便已完成。」

圖像聲納儀「透視」漆黑水下

另外，測量部亦配備了兩部圖像聲納儀，每部約百萬元，去年共使用12次。儀器可近距離拍攝水下物件高解像度錄像和圖像，即使水域漆黑一片或渾濁不堪，仍能在零能見度下「透視」水下狀況。操作人員解釋，儀器有助區部性探測問題，如在今年3月份一宗在中西區海濱長廊的噴射船意外，無需派潛水員，儀器便可檢查涉事碼頭的水下椿柱，了解有沒有變形或受損。



除了以上兩項新技術，測量部還另聘公司操作無人機。高級工程師黃志勇表示，現時碼頭底部及承台的檢查方法，主要透過搭建工作台，再派工作人員入內，以一個中小型碼頭為例，需時兩至三個月。透過引入無人機技術，可縮短至兩、三日內便了解到內面情況，在成本降低時，效率大大提升。黃表示，初步打算於明年初於10個碼頭測試，再考慮會否廣泛使用。